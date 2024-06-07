«Иннопрактика» и корпорация «ХайТэк» вместе поддержат «Национальных чемпионов»

Негосударственный институт развития «Иннопрактика» и корпорация «ХайТэк» подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним стороны намерены содействовать установлению связей между государственными учреждениями и иными компетентными юридическими лицами в области информационных и коммуникационных технологий и других смежных областях.

Соглашение предполагает, в частности, развитие сотрудничества в сфере технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, направленное на повышение эффективности и производительности, разработку умных технологичных продуктов, создания передовых сервисов, вести исследовательскую, инновационную и образовательную деятельность.

Также «Иннопрактика» и «ХайТэк» планируют совместно реализовывать проект по поддержке «Национальных чемпионов», направленный на решение задач в части опережения роста высокотехнологичных компаний, инициировать совместные мероприятия по вопросам интеллектуальной собственности, привлечения внешнего финансирования, в том числе с использованием инструментов фондового рынка, экспортной деятельности в странах Ближнего Востока и Африки, а также повышения эффективности государственной поддержки высокотехнологичных компаний.

«В России много компаний, разрабатывающих хорошие продукты, но из-за отсутствия у этих продуктов привлекательного дизайна, необходимых компетенций, в том числе профессионального маркетинга, навыков продвижения, такие решения очень слабо известны на рынке, а у самих разработчиков небольшие шансы на успех и признание. Совместно с «Иннопрактикой» мы собираемся восполнить этот пробел и оказать содействие таким компаниям. Причем не просто инвестиции, а в буквальном смысле слова обеспечить продюсирование, – отметил Николай Ивенев, председатель совета директоров корпорации «ХайТэк». – Уверен, такая поддержка уже в ближайшей перспективе позволит вырастить новых «Национальных чемпионов», помочь им развить бизнес, вывести на рынок инновационные решений и технологии, тем самым внести заметный вклад в развитие российской экономики».

«В рамках Ассоциации «Национальных чемпионов», созданной при поддержке компании «Иннопрактика», мы уже сотрудничаем с компанией IVA Technologies, входящей в Корпорацию «ХайТек». Рады, что горизонты нашего сотрудничества расширяются и теперь совместными усилиями мы сможем способствовать созданию лучших условий для развития российского высокотеха в области информационных и коммуникационных технологий, а также технологий искусственного интеллекта. Подписание сегодняшнего соглашения – важный шаг в этом направлении», – отметила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.