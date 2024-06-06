Сбербанк создал ИИ-модель для оценки потенциала футболистов и разработки решений для развития спортсменов

Исследователи Сбербанка при участии Института AIRI и ПФК ЦСКА разработали модель искусственного интеллекта, которая умеет оценивать потенциал футболистов и предлагать решения для дальнейшего развития спортсменов. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Проект поможет принимать эффективные решения по выбору игроков и корректировке стратегии игры, а также по управлению клубом. Помимо этого, ИИ-модель способствует развитию молодых талантов, позволяя выявлять их на ранних стадиях и определять точки роста. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы сегодня активно смотрим в спортивное направление, так как считаем, что AI-технологии позволят совершить революцию в подготовке спортсменов. «Сбер» при участии Института AIRI и ПФК ЦСКА создал модель искусственного интеллекта для оценки потенциала футболистов и разработки решений для развития спортсменов. В рамках проекта решаются несколько высокотехнологических задач: автоматизированный сбор данных об игре на основе спортивной трансляции, создание инновационных алгоритмов оценки игры команды и потенциала футболистов, создание генеративного футбольного ИИ-ассистента для совета директоров клуба, который поможет принимать экономически эффективные решения по селекции игроков; создание генеративного футбольного ИИ-ассистента для тренерского штаба, который поможет вносить корректировки в игру по ходу матча. Разработка подобных решений также благоприятно повлияет на развитие молодых отечественных талантов, которых можно будет выявлять на детско-юношеском уровне и определять их точки роста».