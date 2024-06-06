Cognitive Pilot и АО «ГЛОНАСС» будут совместно развивать российские технологии навигации и связи для беспилотного сельхозтранспорта

АО «ГЛОНАСС» и российский разработчик систем автопилотирования сельхозтехники на основе искусственного интеллекта Cognitive Pilot подписали соглашение о совместной деятельности. Согласно документу, стороны объединят усилия в направлении развития российских навигационно-связных технологий для управления беспилотной сельхозтехникой. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Гибридная сеть связи на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и система автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot будут использоваться на беспилотных транспортных средствах в агропромышленном комплексе России. Соглашение было подписано генеральным директором Cognitive Pilot Ольгой Усковой и главой АО «ГЛОНАСС» Алексеем Райкевичем.

Одной из основных проблем агрохозяйств при использовании систем высокоточного позиционирования для управления автономной техникой является доставка RTK-поправок, которая крайне необходима для достижения сантиметровой точности движения. Однако во многих случаях эта процедура бывает затруднена из-за неустойчивости мобильной связи. Особенность совместного решения состоит в том, что оно позволяет системе автопилотирования автоматически подключаться к тому оператору связи, чья базовая станция в конкретный момент времени обладает наиболее высоким уровнем сигнала и обеспечивать высокую надежность связи.

Документ предполагает совместную разработку, реализацию и развитие цифровых проектов государственного, регионального и муниципального масштабов в рамках формирования технологического и навигационного суверенитета России.

«Совместное решение имеет огромную практическую важность. Проблемы со связью – это ахиллесова пята систем автопилотирования и мы смогли ее успешно преодолеть. О необходимости ее решения уже не один год говорят порядка 90% российских аграриев. Эксперты подсчитали, что его реализация позволит повысить эффективность выполнения сельхозопераций, в среднем, более чем на 20 – 25%», - сказала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Алексей Райкевич отметил, что уже сегодня Cognitive Pilot для своих автопилотов использует сеть виртуального оператора АО «ГЛОНАСС» с максимальным радиопокрытием на территории России. «Наши накопленные компетенции позволяют выпускать уникальные для российского рынка технологии гибридной связи. Это открывает новые возможности мониторинга и использования телематических сервисов на любых видах транспорта там, где нет сотовой связи. Среди перспективных направлений – беспилотная сельхозтехника. Совместная работа с таким технологическим лидером, как Cognitive Pilot, позволит локализовать наше решение для этой отрасли, отработать различные сценарии использования для применения автономного транспорта в агропромышленном комплексе на всей территории России», - скаал генеральный директор АО «ГЛОНАСС».

Установка оборудования АО «ГЛОНАСС» на системы автопилотирования Cognitive Agro Pilot будет производится на первой в России роботофабрике компании в Томске.