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Красноярцы могут поступить в магистратуру по ИИ от МТС

ПАО «МТС» открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики. Абитуриенты из Красноярска могут научиться применять новые технологии в бизнесе, став специалистами в области ИИ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС откроет магистратуру по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на факультете компьютерных наук в ВШЭ в сентябре 2024 г. Цель программы — обучение специалистов, которые будут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. В программу входят большие языковые модели, генеративные нейросети, инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка. Студентов также обучат основам предпринимательства, продуктовых исследований, управления проектами и стратегического планирования.

Поступить на образовательную программу можно по результатам вступительных испытаний или олимпиады «Высшая лига». Необходимыми навыками для поступления являются программирование, математическая подготовка, знание статистики и машинного обучения. Попробовать свои силы могут, например, выпускники СФУ и СибГУ им. М.Ф. Решетнева с базой в программировании и вычислительной математике. При отборе в магистратуру рассматриваются также личные достижения, мотивационное письмо абитуриента, прохождение им онлайн-экзамена и собеседования. Финансирование со стороны МТС покрывает 100% стоимости обучения, бесплатных мест — порядка 30. Прием документов на программу продлится с 19 июня по 25 июля 2024 г.

Преподавать в магистратуре по ИИ будут ведущие специалисты факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудники экосистемы МТС, в частности — MTS AI. Обучение базируется на реальных кейсах в области ИИ из практики лидеров рынка. Эксперты магистратуры поделятся принципами работы моделей, расскажут о возможностях и нюансах их применения, укажут на риски, связанные с неправильной или некачественной обработкой данных.

«Сегодня инструменты искусственного интеллекта затрагивают практически все отрасли экономики и являются драйверами цифрового развития страны. В Красноярском крае, к тому же, сосредоточено множество крупных промышленных предприятий и наукоемких производств, в регионе сильные вузы и научные и исследовательские центры. Многие из этих организаций для повышения эффективности внутренних процессов могут применять в своей работе нейросети, поэтому ценность специалистов, которые не понаслышке знакомы с методами машинного и глубинного обучения, со временем будет все более высокой», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС открыла базовую кафедру по ИИ-направлению на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ. Программа охватывает генеративные модели искусственного интеллекта, Big Data и работу с данными, а также создание и поддержку инфраструктуры для больших данных. Первые 500 студентов приступили к занятиям 1 сентября 2023 г. Обучение базируется на реальных кейсах компаний, входящих в экосистему МТС, а лучшие студенты первого потока прошли стажировку в «МТС Диджитал» и получили предложение о работе.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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