Возможности «Контур.Доверенности» позволят работать с МЧД в решении от Docsvision

Благодаря API «Контур.Доверенности» создавать, регистрировать в распределенном реестре ФНС, проверять и отправлять контрагентам машиночитаемые доверенности теперь можно прямо в интерфейсе системы управления компанией. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С 1 сентября 2024 г. сотрудники компаний смогут заверять электронные документы только с помощью сертификатов электронной подписи физического лица и машиночитаемых доверенностей. МЧД — это файл в формате xml, в котором указывают информацию о доверителе, представителе и его полномочиях.

Машиночитаемые доверенности можно выпустить в специальных сервисах, но это не всегда удобно для крупных организаций. В таких случаях МЧД хранятся вне корпоративной системы управления компанией. Из-за этого сотрудникам и их руководителям постоянно приходится переключаться между разными сервисами.

Решить проблему помогают модули интеграции для взаимодействия с машиночитаемыми доверенностями. Такой появился в системе Docsvision. Ее пользователям доступен полный цикл работы с МЧД — от создания и регистрации доверенностей в распределенном реестре ФНС до их отзыва. Интеграция реализована на основе API сервиса «Контур.Доверенность».

Евгений Петров, руководитель проекта «Контур.Доверенность»: «API — набор способов и правил, которые помогают привнести возможности одного ИТ-решения в другое. В нашем случае API позволяет работать с МЧД прямо в системе Docsvision. Благодаря этому риски потерять данные при выпуске доверенности минимальны. Особенность интеграции в том, что это готовое решение: компаниям не нужно тратить дополнительное время на его внедрение в свои бизнес-процессы».

Чтобы выпустить МЧД в Docsvision, нужно заполнить карточку доверенности, в том числе, указать информацию о подписанте и сотруднике, на которого выпускают доверенность, его полномочиях. Затем МЧД можно отправить на согласование, а после — подписать сертификатом КЭП руководителя и зарегистрировать в распределенном реестре ФНС.

Ольга Карачева, владелец продукта Docsvision: «Мы постоянно совершенствуем инструменты настройки платформы Docsvision, чтобы поддерживать уникальные внутренние бизнес-процессы наших клиентов. В результате интеграции с API «Контур.Доверенности» мы поможем компаниям реализовать полный цикл работы с МЧД внутри корпоративной системы управления. В том числе, взаимодействовать с распределенным реестром ФНС».

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«Контур.Доверенность» — сервис, который упрощает работу с машиночитаемыми доверенностями. В нем можно выпускать МЧД, отправлять их на регистрацию в реестр ФНС, хранить и отзывать. За время работы сервиса в нем выпустили почти 200 тыс. МЧД.Docsvision — Low-Code платформа для управления процессами и данными крупного бизнеса и госкомпаний. Имеет сертификат ФСТЭК и включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения при Минцифры России.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.