ДИТ Москвы представил на выставке ЦИПР-2024 метавселенную ВДНХ

Департамент информационных технологий Москвы при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») разработал прототип метавселенной ВДНХ, созданный на базе цифрового двойника города. Тестовую версию этого проекта ДИТ Москвы представил на ежегодной выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит с 21 по 24 мая 2024 г. в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

На стенде Москвы посетители выставки могут прогуляться по виртуальному пространству ВДНХ, а также создать свой цифровой аватар и получить на память видеоролик с его участием. В перспективе этот проект может стать основой для целого комплекса образовательных и туристических цифровых проектов.

«В основе метавселенной ВДНХ – фотограмметрическая модель территории выставки из Цифрового двойника города, доработанная при помощи современных технологий игровой индустрии. В результате этой сложной, кропотливой работы получилось воссоздать облик главной выставки страны в мельчайших деталях: в ходе виртуальной прогулки можно рассмотреть архитектуру павильонов и уникальные элементы декора, фонтаны, цветники и многое другое. Участники и гости ЦИПР смогут стать первыми пользователями МетаВДНХ. Обратная связь от ведущих экспертов российской ИТ-отрасли поможет сделать проект максимально интересным и функциональным, чтобы в перспективе совершать онлайн-прогулки по ВДНХ могли жители всей России. Также мы работаем над созданием дополнительных функций метавселенной: например, возможностью проводить в ней виртуальные экскурсии и лекции», - сказал Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий.

«Один из главных трендов сейчас — интеграция онлайн-форматов и технологий в продвижение культурных и музейных проектов. ИРИ развивает этот тренд и поддерживает игровые продукты с образовательной составляющей и игровыми механиками, которые позволят максимально вовлечь пользователей разных возрастов, в том числе — молодых людей. «МетаВДНХ» станет одним из таких проектов и вполне может положить начало серии цифровых «туристических» и образовательных продуктов», - отметил генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский.

Совершить виртуальную прогулку может любой посетитель ЦИПР. На стенде Правительства Москвы установлен 50-дюймовый экран, на котором отображается 3D-модель ВДНХ. Управляя геймпадом и нажимая кнопки геймпада, гость может перемещаться по территории выставки, узнавать больше о выбранной локации, рассматривать детали павильонов или архитектурный ансамбль целиком.

«Цифровой двойник ВДНХ воссоздает более 80 объектов и 400 экспонатов - максимальная детализация объектов сохраняет внешний облик каждого здания. При разработке МетаВДНХ мы опирались на два принципа: широкая доступность и высочайшее качество графики. Мы задали себе высокую планку требований к качеству, поэтому большое внимание уделили деталям и точности визуализации. Для нас это стратегический проект, которым мы гордимся. Важно, что уже сейчас архитектура проекта позволяет работать над его развитием разным командам разработчиков», - сказал Константин Негачев, руководитель и сооснователь компании VRT, которая совместно с городом работала над созданием МетаВДНХ.

Помимо этого, участники и гости ЦИПР могут создать собственный цифровой аватар и получить на память анимационный ролик с его «прогулкой» по метавселенной ВДНХ. Для этого в пространстве стенда правительства Москвы установлен 3D-сканер российского разработчика. С помощью специальных сенсоров он сканирует пространство вокруг человека, стоящего на специальной платформе, а затем создает из полученных данных его виртуального персонажа. Полученный аватар встраивается в небольшой трехмерный ролик о МетаВДНХ: его можно сохранить на память или поделиться с друзьями и близкими.

***

Цифровой двойник Москвы – платформа, которая с 2019 г. помогает планировать строительство жилых, промышленных и социальных объектов, принимать управленческие решения и контролировать ход реализации значимых городских проектов. В основе цифрового двойника – точная 3D-копия (фотограмметрическая модель) территории Москвы со всеми зданиями, сооружениями, инженерными и транспортными коммуникациями, а также 5 тыс. аналитических слоев с актуальными данными по всем значимым отраслям городской жизни.

Одной из основных функций двойника является возможность встраивать в фотограмметрическую модель 3D-копии проектируемых зданий, сооружений и любых других трехмерных объектов города. Это позволяет еще на этапе принятия решения о строительстве оценить, как постройка впишется в архитектуру города и какую нагрузку создаст на инфраструктуру, спланировать транспортную доступность. Таким образом, цифровой двойник Москвы помогает принимать взвешенные градостроительные решения и выбирать оптимальное место для строительства, учитывая не только текущую ситуацию, но и перспективу развития города. Ежегодно с помощью сервисов платформы в столице принимается около 2 тыс. управленческих решений.