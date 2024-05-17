В Нижнем Тагиле обновили системы светофорного управления

Специалисты «УГМК-Телеком» завершили второй этап работ в рамках реализации контракта по развитию интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле, заключенного на 2023-2024 гг. с администрацией города. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-Телеком».

Как рассказал руководитель по развитию интеллектуальных транспортных систем «УГМК-Телеком» Александр Башмаков, сотрудники компании модернизировали восемь светофорных объектов. Обновление заключалось в замене дорожных светофоров, пешеходных светофоров, дорожных контроллеров, светофорных опор, линий электропитания.

Модернизированные светофоры располагаются на перекрестках: Черноисточинское шоссе – ост. «Карьер», Черноисточинское шоссе – ост. «Универсам», Черноисточинское шоссе – ул. Дружинина, Черноисточинское шоссе – Школа № 90, Черноисточинское шоссе – ул. Бригадная, Черноисточинское шоссе – ул. Коммуны, Черноисточинское шоссе – ул. Лисогорская, ул. Зари – м-н «Кедр».

Все объекты подключили к ранее построенному центру управления движением. Сейчас ведется работа по наладке светофорного регулирования с использованием оптимальной программы управления объектами в шести режимах с учетом пиковых часов.

Над проектом по развитию ИТС в Нижнем Тагиле работает большая команда инженеров, сметчиков и несколько бригад, занимающихся строительно-монтажными и пуско-наладочными работами.

В «УГМК-Телеком» отмечают, что цель построения ИТС в городах Свердловской области – это внедрение инновационного и высокотехнологичного подхода к управлению дорожно-транспортной инфраструктурой, чтобы повысить безопасность дорожного движения и качества жизни населения.