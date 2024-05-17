Облачный провайдер Cloud4Y и ГК Key Point подписали соглашение о сотрудничестве

В Новосибирской области ГК Key Point запустила крупный дата-центр на площадке Промышленно-логистического парка. На базе нового ЦОДа ИТ-компании могут предлагать свои сервисы клиентам и быть уверенными в надёжности и безопасности хранения данных. Поэтому в апреле 2024 года облачный провайдер Cloud4Y и ГК Key Point подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Емкость первой очереди ЦОДа в Новосибирске составляет 440 ИT-стоек, общая проектная емкость – 880 коммерческих ИT-стоек, общая проектная мощность – 11 МВт, ИT-мощность – 6,1 МВт. Инфраструктура этого ЦОДа отвечает требованиям международных стандартов по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения.

Все дата-центры группы компаний Key Point проходят двухступенчатую процедуру сертификации Uptime Institute: на соответствие проектной документации ЦОДа уровню Tier III Design Documentation и на соответствие введенного в эксплуатацию объекта уровню Tier III Constructed Facility. Также все дата-центры проходят сертификацию по стандартам PCI DSS и ФСТЭК.

Согласно условиям соглашения Cloud4Y присвоен статус официального дистрибьютора и представителя группы компаний Key Point.

Cloud4Y уполномочен предоставлять клиентам технические и коммерческие предложения, а также вести переговоры от своего имени по реализации услуг дата-центров ГК Key Point на территории РФ. Кроме того, компании создадут совместный проект по предоставлению комплексных телеком услуг и ИT сервисов на базе дата-центров ГК Key Point, который будет включать в себя объединение технологических и интеллектуальных ресурсов компаний.

«Мы рады объявить о партнерстве с ГК Key Point, одним из лидеров рынка дата-центров в России. Наша цель — предоставить нашим клиентам надежные и качественные услуги, и мы уверены, что совместная работа с ГК Key Point позволит нам достичь этой цели», — сказал директор по развитию международного бизнеса Cloud4Y Артем Гончаренко.

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Cloud4Y — корпоративный облачный провайдер, предоставляющий широкий спектр услуг в области облачных вычислений, хранения данных и информационной безопасности. C 2009 г. компания Cloud4Y успешно ведет свою деятельность в области предоставления облачных услуг корпоративным клиентам в России и за рубежом. Компания обладает собственной инфраструктурой дата-центров и предлагает клиентам гибкие и масштабируемые решения для бизнеса.

Группа компаний Key Point – региональная сеть центров обработки данных. Первым объектом сети стал дата-центр Key Point во Владивостоке общей емкостью 880 ИТ-стоек. Проект реализован при содействии «ВЭБ.РФ» и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Ввод в эксплуатацию первой очереди емкостью 440 ИТ-стоек состоялся первого февраля 2023 г. ЦОДы емкостью 400-1200 стоек еще появятся в Екатеринбурге, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Махачкале, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Все дата-центры группы компаний Key Point проходят двухступенчатую процедуру сертификации Uptime Institute: на соответствие проектной документации ЦОД уровню Tier III Design Documentation и на соответствие введенного в эксплуатацию объекта уровню Tier III Constructed Facility.