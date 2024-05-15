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НИУ ВШЭ запускает стратегический проект в области искусственного интеллекта

НИУ ВШЭ в рамках программы «Приоритет-2030» запускает новый стратегический проект «ИИ-технологии для человека». Цель проекта — создание и внедрение ИИ-помощников, способных значительно облегчить и улучшить качество жизни людей за счет снятия рутинной нагрузки и оптимизации процессов принятия решений. Особенность проекта заключается в его мультидисциплинарности и ориентации на реальные потребности человека в различных сферах деятельности, от образования до здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Центральной целью проекта является создание ИИ-помощников, которые будут интегрированы в образовательные, административные и научные процессы университета. Эти системы предназначены для снижения рутинной нагрузки и повышения качества жизни, особенно в учебной среде. В числе приоритетных направлений работы выделены такие области, как геймификация образовательных процессов и разработка рекомендательных систем для адаптивного обучения.

«Появление в пуле стратегических проектов ВШЭ стратпроекта по развитию искусственного интеллекта – это естественный и, в некоторой степени, необходимый шаг, который консолидирует накопленные компетенции, научный потенциал и экспертизу университета. На данный момент мы уже реализуем более 20 прикладных проектов в сфере ИИ в интересах индустриальных партнеров, лидеров в своих отраслях», – сказал Алексей Масютин, научный руководитель проекта и директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ.

Также в рамках проекта предусмотрена разработка инновационных решений для медицины, здравоохранения, образования, науки и управления. Реализация этих проектов усилит компетенции университета в сфере ИИ, повысит качество подготовки специалистов и поможет коммерциализировать лучшие разработки в партнерстве с ведущими отраслевыми игроками.

Среди прочего, исследователи НИУ ВШЭ работают над созданием систем, которые помогут адаптировать регионы и отрасли к изменениям климата и минимизировать социально-экономические риски, связанные с природно-климатическими изменениями. За реализацию этой части проекта отвечает команда факультета географии и геоинформационных технологий, которая уже создала портал с интерактивными картами, информационными панелями и другой геоинфографикой. В команду проекта войдут также специалисты Института искусственного интеллекта и цифровых наук, которые разработают и адаптируют инструменты ИИ для данной предметной области. Эксперты рассчитывают, что проект будет интегрирован в климатическую и экономическую повестку новых национальных проектов страны.

«Наш университет всегда старался быть на передовой научных исследований и технологических разработок. Новый проект позволит не только укрепить научные школы Вышки, но и создать продукты, которые найдут своё применение в повседневной жизни каждого из нас. Именно поэтому ученые со всего университета будут работать вместе со всеми ИТ-подразделениями ВШЭ, чтобы разработанные модели были, с одной стороны, органично встроены в ИТ-ландшафт университета, и с другой стороны, имели возможность развертывания на площадке партнеров», – сказал Алексей Масютин.

В НИУ ВШЭ рассчитывают, что стратегический проект «ИИ-технологии для человека» укрепит академическое сообщество и поможет развитию общества, готового к будущим технологическим вызовам.

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Высшая школа экономики – университет в области компьютерных наук, ИТ-образования и искусственного интеллекта. В 2021 г. на базе ФКН НИУ ВШЭ был создан Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта. В этом году в образовательные программы НИУ ВШЭ для всех студентов будет включен трек по изучению ИИ-технологий.

Институт искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ был создан в 2023 г. на базе факультета компьютерных наук для укрепления позиции университета как лидера в области искусственного интеллекта. В состав института входят шесть ведущих лабораторий: Международная лаборатория стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных (HDI Lab), Научно-учебная лаборатория методов анализа больших данных (LAMBDA), Международная лаборатория биоинформатики, Центр глубинного обучения и байесовских методов, Научно-учебная лаборатория матричных и тензорных методов в машинном обучении и Международная лаборатория статистической и вычислительной геномики.

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