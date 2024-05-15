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Fplus запустил производство реестровых мониторов

В линейке российского производителя ИТ-оборудования Fplus появились первые мониторы. Они разрабатываются и изготавливаются в России на собственном производстве компании в Подмосковье. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Mониторы Fplus включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России. Они успешно прошли всестороннюю оценку по балльной системе, введенной Минпромторгом, набрав необходимые 90 баллов. Номера реестровых записей: №10535560 и №10535561.

Мониторы Fplus МО-24F129-HD с диагональю 23,8 дюйма и Fplus MO-27Q229-HDC с диагональю 27 дюймов предназначены для использования в офисах коммерческих компаний, в государственных и муниципальных учреждениях. Они выполнены на базе IPS-матриц, отличаются высоким уровнем яркости (350 Кд) и контрастности, а также точностью цветопередачи. Частота обновления экрана у обеих моделей составляет 75 Гц. Первая партия реестровых мониторов Fplus уже сошла с конвейера и готова к отгрузке.

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Fplus запустил производство реестровых мониторов

«Для Fplus это не просто включение очередного продукта в реестр, это запуск нового направления бизнеса, так как это первые мониторы в нашей продуктовой линейке. При их разработке мы делали особый акцент на качестве изображения. Как колеса в автомобиле могут ухудшить или улучшить качество поездки, монитор может ухудшить или улучшить качество отображения значимой информации. Поэтому для нас важно было создать достойные российские устройства, которые отвечают требованиям пользователей в бизнес-сегменте, в госсекторе, а также частных лиц», — сказал заместитель генерального директора Fplus по периферийным устройствам Дмитрий Купцов.

«Наши пилотные модели разработаны с учетом пожеланий большинства потенциальных заказчиков и принадлежат двум наиболее востребованным на рынке сегментам. В ближайшем будущем мы планируем расширять линейку реестровых мониторов, чтобы максимально полно удовлетворить запросы всех наших пользователей», — сказал руководитель направления «Мониторы» компании Fplus Роман Васильев.

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