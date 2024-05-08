ГК Softline начинает партнерство с разработчиком российских ИИ-решений MTS AI

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, начинает партнерство с компанией в области искусственного интеллекта – MTS AI. Сотрудничество направлено на развитие ИИ-рынка в России путем консолидирования экспертизы вендора и интегратора. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

В рамках партнерства в продуктовый портфель ГК Softline были добавлены четыре основных решения вендора: платформа распознавания и синтеза речи Audiogram; сервис для анализа коммуникации WordPulse; интеллектуальная система видеонаблюдения и аналитики TenVision; большая языковая модель Cotype.

В будущем по мере развития сотрудничества предполагается формирование центров пресейла и сервисно-продуктовой экспертизы на стороне ГК Softline. Также запланирован ряд активностей по подготовке solution sales и аккаунт-менеджеров к продвижению. Ранее для оценки решений и их подробного анализа обучение проходил технический специалист.

«Многие отечественные компании пока не понимают, как могут внедрить технологии ИИ в рабочие процессы для их оптимизации и автоматизации, и наша задача как провайдера сориентировать их и предложить оптимальные решения. Сейчас мы в ГК Softline выстраиваем продуктовую линейку ИИ-решений. Поскольку MTS AI является одним из лидеров рынка в этой области, мы особенно рады началу сотрудничества. Во взаимодействии с экспертами вендора мы надеемся расширить собственную экспертизу и в будущем приобрести компетенции для самостоятельного ведения проектов на базе их решений. А пока мы берем на себя задачу по продвижению продуктов MTS AI на российском ИТ-рынке», — сказала Ирина Янова, руководитель направления по развитию продаж ГК Softline.

«Мы рады началу сотрудничества с лидирующим системным интегратором на российском рынке ГК Softline. Мы уверены, что многолетний опыт ГК Softline позволит расширять присутствие наших ИИ-решений в различных отраслях бизнеса и продвигать инновации на российском рынке, что в свою очередь будет способствовать активному развитию отрасли искусственного интеллекта в нашей стране. Мы высоко ценим профессионализм команды Softline и их фокус на развитии собственных компетенций в области ИИ. Это станет надежной основой для успешной реализации совместных проектов. Сейчас мы активно делимся экспертизой с интегратором, так как хотим максимально нарастить проектный опыт, а в дальнейшем, возможно, частично передать им полномочия для самостоятельного ведения проектов», — отметил Андрей Калинин, генеральный директор MTS AI.

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.

MTS AI — компания в области искусственного интеллекта. Создала большую языковую модель для бизнеса Cotype, линейку продуктов для запуска облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, распознавания и синтеза речи, а также для анализа коммуникаций. Специалисты MTS AI реализовали более 100 проектов, которыми пользуются свыше 80 млн человек каждый день. В компании есть отдел, который занимается научной работой. MTS AI также инвестирует в перспективные стартапы и технологии.