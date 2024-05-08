«Единый ЦУПИС» запустил сервис по снятию наличных на кассе

Держатели цифровых карт ЦУПИС теперь могут получать наличные на кассах розничных магазинов при совершении покупки. За одну операцию можно получить до 5000 руб. Об этом CNews сообщили представители ООО НКО «Мобильная карта».

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо иметь цифровую карту ЦУПИС в приложении Mir Pay. Перед покупкой по карте нужно назвать кассиру необходимую сумму и оплатить товар с помощью Mir Pay. Вместе с деньгами кассир выдаст два чека: один – за покупки, второй – подтверждающий снятие денег с карты. Комиссия составит 1,5% от суммы, но не менее 30 руб. за одну операцию.

«С новой услугой держателям цифровой карты ЦУПИС больше не нужно искать банкомат, чтобы снять наличные. Теперь это можно сделать на кассе магазина или заправки. Такая опция сможет выручить в самые неожиданные моменты, когда необходимы наличные средства. Уверены, что новый сервис сделает жизнь пользователей комфортнее», – отметил Артем Сычев, коммерческий директор, член правления «Единого ЦУПИС».

Цифровая карта ЦУПИС – это бесплатная карта платежной системы МИР с кешбэком рублями. Цифровая карта выпускается без пластикового носителя, а платить ей можно в интернете или офлайн через Mir Pay. С картой ЦУПИС пополнять баланс у букмекера проще, чем с карты банка: сразу видна доступная сумма для пополнения и не нужно вводить проверочный код карты.

Держатели цифровой карты ЦУПИС получают 1% кешбэка на все покупки и повышенный кэшбэк 5% в категории товаров и услуг для спорта (если сумма покупок в этой категории не превышает сумму покупок в остальных категориях).

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НКО «Мобильная карта», расчетная небанковская кредитная организация, лицензия Банка России 3522-К, проект «Единый ЦУПИС». назначена распоряжением Президента №236-рп от 25 августа 2021 г. единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов. Включена Банком России в реестр кредитных организаций, значимых на рынке платежных услуг.

«Единый ЦУПИС» развивает платежные и цифровые сервисы для регулируемой индустрии развлечений в интересах государства и общества. Предлагает выбор способов перевода денежных средств, простоту и удобство платежных интерфейсов. Обслуживает более 22 млн кошельков клиентов российских букмекерских контор и Национальной Лотереи по всей России. Обеспечивает более 2,5 млн платежей в сутки, с доступностью сервиса свыше 99,99%.