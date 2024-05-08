Банк «Санкт-Петербург» развивает технологии работы с данными, используя Arenadata Hadoop

Банк «Санкт-Петербург» в рамках развития ИТ-инфраструктуры осуществил миграцию функционала корпоративного хранилища данных на продукт Arenadata Hadoop (ADH) от российского производителя программного обеспечения Arenadata. В результате проекта Банку удалось создать и передать в промышленное использование стабильную, отказоустойчивую платформу, соответствующую требованиям систем класса Business Critical.

«Решение о внедрении новой платформы управления данными, одновременно с запуском серии проектов по централизации разрозненных хранилищ на ее базе, позволило упростить ИТ-ландшафт на ряду с повышением его эффективности. А также помогло создать масштабируемое решения для активно модернизируемой ИТ-архитектуры БСПБ», — отметил старший вице-президент Банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков.

В Банке исторически существовало корпоративное хранилище данных, построенное на решениях компании Oracle. На тот момент оно покрывало необходимый объём задач, но команда организации понимала, что платформа достигла максимума своих функциональных возможностей и перестала удовлетворять потребностям бизнес-заказчиков.

В результате было принято решение создать новую платформу данных на базе технологий Apache Hadoop, которые позволили бы реализовать необходимую функциональность и горизонтальное масштабирование, способствующее развитию внутренней инфраструктуры. Офис CDO Банка «Санкт-Петербург» выбрал продукт Arenadata Hadoop (ADH) российского разработчика Arenadata.

«Важным критерием выбора была гарантия того, что продуктовая экспертиза останется на российском рынке независимо от внешних условий. Было понятно, что Arenadata — отечественный вендор, который вовремя будет предоставлять нам актуальные версии своего дистрибутива, своевременную и качественную техподдержку, а также сумеет обучить наших специалистов лучшим практикам в использовании продукта. Сейчас мы хорошо видим, что решение было стратегически верным в контексте сегодняшних задач по импортозамещению», — комментирует CDO Банка «Санкт-Петербург» Ян Гузов.

Реализация проекта по миграции заняла несколько лет, поскольку перед офисом CDO Банка и другими подразделениями была поставлена задача перевести на новую платформу весь имеющийся функционал КХД, относящегося к классу Business Critical.

«Интересная особенность нашей новой платформы данных заключается в том, что она построена без использования горячего слоя данных, предоставляемого в архитектуре BI-слоем. Однако в настоящее время команда банка задумывается о добавлении универсального горячего слоя данных, для чего проводит пилотный проект по использованию СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM)», — отмечает владелец платформы Hadoop в Дата-офисе Глеб Смирнов.

«Обеспечение отказоустойчивости и высокой доступности данных — одна из наиболее приоритетных задач для финансовых организаций. Банк «Санкт-Петербург» на базе Arenadata Hadoop построил надёжную платформу, полноценно отвечающую требованиям, предъявляемым к системам Business Critical», — считает эксперт департамента поддержки продаж Arenadata Станислав Габдулгазиев.

Сегодня разработанную платформу данных для построения корпоративной отчётности используют многие департаменты Банка «Санкт-Петербург». С её помощью они решают такие задачи, как управление кредитными лимитами по картам, формирование предварительно одобренных предложений, подготовка отчётов по проведённым маркетинговым кампаниям.

Arenadata Hadoop (ADH) — это полноценный дистрибутив на базе Apache Hadoop, адаптированный для корпоративного использования. Он предназначен для хранения и обработки слабоструктурированных и неструктурированных данных. Среди ключевых задач, которые решает Arenadata Hadoop, можно назвать: