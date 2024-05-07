Сертификацию авиадвигателя ПД-8 ускорят с помощью «цифровых двойников»

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедряет концепцию цифровой сертификации. Применение технологий цифрового двойника и компьютерное моделирование помогут сократить объем натурных испытаний и ускорить сертификацию авиационного двигателя ПД-8 для импортозамещенного пассажирского лайнера SJ-100. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

В перечень доказательной документации для прохождения сертификации авиадвигателя ПД-8 включены результаты компьютерного моделирования. Оно позволяет проводить виртуальные испытания как отдельных компонентов силовой установки, так и системы в целом.

Цифровые испытания могут применяться для подтверждения соответствия требованиям по охлаждению и пожарной безопасности двигателя, его работоспособности при неблагоприятных атмосферных условиях, таких как дождь, град и обледенение. Также компьютерное моделирование позволяет проверить работоспособность силовой установки при попадании посторонних предметов, например, птиц.

«Двигатель ПД-8 создается в беспрецедентно короткие сроки, и при его сертификации мы применяем самые современные технологии. Смысл цифровой сертификации не в том, чтобы заменить реальные сертификационные испытания двигателя, а чтобы сократить их объем и не тратить на это дополнительные ресурсы. Сначала новый двигатель «обкатывается» с помощью цифровых двойников и виртуальных испытаний. И только потом, когда все отточено, наступает черед испытаний натурных. Валидационный базис для сертификации формируется с учетом результатов компьютерного моделирования. В будущем это позволит также существенно сократить объем стендовых испытаний при создании новых модификаций двигателя ПД-8», - отметил заместитель начальника ОКБ-1 по расчетно-исследовательским работам «ОДК-Сатурн» Кирилл Виноградов.

Формирование и внедрение технологии цифрового двойника на предприятии «ОДК–Сатурн» проводится совместно с передовыми инженерными школами и отечественными разработчиками программного обеспечения. Технология создания цифровых двойников развивается с привлечением отечественных компаний, специализирующихся на цифровых платформах, таких как CML-Bench и pSeven Enterprise. Решения позволяют повысить эффективность расчетного обоснования соответствия типовой конструкции двигателя сертификационным требованиям.

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ПАО «ОДК-Сатурн» – двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов.

ПАО «ОДК-Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ и морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.