«Атол» поставил кассы самообслуживания в сеть зоомагазинов «Четыре Лапы»

Сеть зоомагазинов «Четыре Лапы» установила в своих торговых точках кассы самообслуживания «Атол». Новые модели «Атол» КСО 3210 уже помогают обслуживать клиентов в 35 торговых точках в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Тюмени, Новосибирске и еще в 28 городах России. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Внедрение касс самообслуживания в «Четыре Лапы» делают покупки в зоомагазинах более комфортными и современными. Система кассового обслуживания от «Атол» позволяет сократить время ожидания в очереди и ускорить процесс оплаты, что особенно важно для клиентов, посещающих зоомагазины со своими питомцами.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: «Мы гордимся партнерством с сетью зоомагазинов «Четыре Лапы» и рады предложить нашим клиентам удобное и инновационное решение для автоматизации бизнеса. Установка касс самообслуживания «Атол» КСО 3210 поможет улучшить обслуживание клиентов и сделать процесс оплаты более удобным и эффективным».

Модель «Атол» КСО 3210 сочетает в себе простоту использования и современный дизайн. Она обладает всем необходимым функционалом для оперативной обработки покупок и приема различных видов оплаты, включая наличные, банковские карты и мобильные платежи.

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«Четыре Лапы» — сеть зоомагазинов и сервисов для заботы о питомцах. Ассортимент насчитывает более 25 тыс. товаров. Также «Четыре Лапы» предоставляют сервисы, такие как доставка за один час, программа лояльности, мобильное приложение и др. По состоянию на апрель 2024 г. компания представлена более чем 522 магазинами, восемью ветеринарными центрами, 28 салонами груминга и 13 кабинетами здоровья. Специалисты «Четырех Лап» предлагают их хозяевам такие практические услуги по уходу, как подбор правильного корма, консультацию по безопасности, уроки по социализации животного в семье и др. Ветеринарные клиники также обеспечивают полное обслуживание: от профилактических медицинских услуг, включая осмотры и вакцинацию, до сложнейших операций с применением современного оборудования

«Атол» — разработчик технологий для обмена товарами и услугами. Более 22 лет «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования «Атол». Каждая вторая онлайн-покупка проходит через облачный сервис «Атол Онлайн». Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более 100 комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» является крупнейшей в отрасли и насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.