«Сколтех» примет участие в открытии центра передовых компетенций в Узбекистане

Российское Агентство стратегических инициатив и Агентство Стратегических реформ при Президенте Узбекистана подписали Дорожную карту сотрудничества, куда вошел масштабный проект «Сколтеха». Он предполагает создание международной сети центров развития передовых технологий - ранее эта инициатива получила поддержку Президента России на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Первый центр компетенций «Точка притяжения» появится в Ташкенте на территории инновационного технопарка «INNO».

Площадку 3 мая 2024 г. посетили автор проекта, директор фонда целевого капитала «Сколтеха» Андрей Шкеть, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, спецпредставитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Дмитрий Песков и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

«Центр должен стать точкой притяжения абсолютно разных кругов – студенческих, профессиональных, научных. Проект задумывается как сетевой для того, чтобы профессионалы, подтвердив квалификацию в одном центре, могли свободно перемещаться между проектами, которые будут реализовываться в дружественных странах», – отметил Андрей Шкеть.

Место для «Точки притяжения» выбрано не случайно - технопарк «INNO» является одним из крупнейших в Узбекистане и объединяет множество лабораторий и инновационных зон. В Агентстве стратегических инициатив подчеркнули, что в России крупные образовательные проекты Сириус и Сколтех уже много лет реализуются на базе технопарков.

Президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев также поддержал проект и дал поручение

Министерству высшего образования, науки и инноваций оказать поддержку в его реализации. Создание аналогичного центра обсуждается с руководством Кыргызстана. Проект «Точка притяжения» призван упростить взаимодействие студентов, ученых и научных сотрудников в странах-партнерах и повысить эффективность исследований в сфере инноваций.

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«Сколтех» — негосударственный международный университет (входит в группу ВЭБ.РФ), который готовит специалистов в области науки, технологий и бизнеса, проводит исследования по приоритетным направлениям научно-технологической повестки, содействует внедрению технологий и развитию предпринимательства. В институте работают центры по шести основным направлениям — это телекоммуникации, фотоника и квантовые технологии; науки о жизни и здоровье и агротехнологии; искусственный интеллект; современные материалы и инженерия; энергоэффективность и энергопереход; перспективные исследования. Основан в 2011 г.