«Ренессанс страхование» в два раза ускорит работу с данными благодаря data-стратегии от «КОРУС Консалтинг»

Группа Ренессанс страхование начала создавать новую архитектуру работы с корпоративными данными. Проект помогли реализовать эксперты «КОРУС Консалтинг» и Yandex Cloud. Специалисты разработали для компании архитектуру нового хранилища данных, реализованного на платформе Yandex Cloud. Новое решение повысит скорость реакции на запросы клиентов без увеличения затрат на ИТ.

Специалисты протестировали архитектуру нового решения на небольшом объеме вычислительных мощностей в облаке. Необходимая инфраструктура для тестирования была развернута c помощью Terraform. Для тестирования использовались сервисы Yandex Object Storage, DataProc Spark, Managed Service for Apache Airflow и Yandex Managed Service for Greenplum. Тестирование заняло менее двух месяцев.

В результате пилотного проекта стало понятно, что при миграции хранилища данных с MS SQL на Yandex Managed Service for Greenplum страховая компания ускорит производительность решения в два раза без увеличения затрат на ИТ.

«Проекты по работе с данными, такие как организация корпоративного хранилища, требуют больших инвестиций. Не всегда можно быстро оценить, насколько команда сможет оптимизировать расходы благодаря переводу хранилища данных в облако и какие результаты получит бизнес. С помощью Yandex Cloud и “КОРУС Консалтинг” мы не просто выбрали конфигурацию сервисов и сформировали план переезда, но и получили точный прогноз эффективности проекта, а также пошаговый план действий и рекомендации по улучшению архитектуры данных аналитического хранилища», – комментирует Сергей Иванов, CDO «Ренессанс страхование».

«Любой компании, работающей как на розничном рынке, так и в сегменте B2B, важно быстро реагировать на запросы клиентов и требования рынка. Для этого необходима надежная и гибкая ИТ-инфраструктура, которая выдерживает высокую нагрузку и легко масштабируется. Именно такие преимущества предоставляют технологии Yandex Cloud, которые мы использовали для реализации проекта в “Ренессанс страхование”», – говорит Константин Смирнов, коммерческий директор департамента аналитических решений ГК «КОРУС Консалтинг».

«За последний год у нас значительно увеличилось количество клиентов, которые интересуются аналитикой данных в облаке, и финтех и страховые компании - не исключение. В таких масштабных проектах мы не просто подключаем сервисы, а помогаем заказчикам развивать внутренние центры компетенций по работе с данными: обучаем сотрудников, привлекаем партнеров для проведения аудита инфраструктуры и рекомендаций по работе с данными», – комментирует Александр Долбнев, руководитель Yandex Cloud по работе с финансовым сектором.