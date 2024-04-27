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MONT предложит партнерам решение «Лаборатории Касперского» для обнаружения дронов

В продуктовом портфеле ГК MONT появилось решение для обнаружения дронов – Kaspersky Antidrone от «Лаборатории Касперского». Программно-аппаратный комплекс подходит для любого типа объектов и направлен на обнаружение, классификацию и нейтрализацию беспилотников. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Решение использует уникальное программное обеспечение, созданное разработчиками «Лаборатории Касперского» и не имеющее аналогов на рынке. Алгоритмы с использованием искусственного интеллекта и нейронных сетей обеспечивают высокую скорость обработки данных с аппаратных сенсоров разного типа и предоставляют комплексную аналитику по БПЛА в едином web-интерфейсе, доступном для понимания оператором без технических навыков.

Все это позволяет определить даже несерийные модели БПЛА, а также заранее предупредить о приближении дрона. В режиме реального времени на экран выводится информация о модели пульта, модели беспилотника и его местонахождении.

При помощи комбинации аппаратных сенсоров и программного обеспечения ПАК способен в автоматическом режиме обнаружить цель и нейтрализовать ее.

Решение может быть интегрировано с другими системами безопасности и масштабировано под любой тип локации за счет увеличения или сокращения числа аппаратных сенсоров. Таким образом, Kaspersky Antidrone подходит для защиты воздушного пространства от БПЛА, в том числе для предотвращения инцидентов на важных объектах инфраструктуры в городе.

«Решение для защиты воздушного пространства Kaspersky Antidrone направлено на предупреждение аварийных инцидентов на критически важных объектах инфраструктуры. За счет масштабируемости партнеры MONT смогут подобрать для себя ту комплектацию ПАКа, которая требуется для контроля за зоной потенциального прилета БПЛА», – сказал Владимир Туров, руководитель направления Kaspersky Antidrone.

«MONT является официальным дистрибьютером продуктов ‘’Лаборатории Касперского’’ в России и предоставляет весь спектр решений для малого, среднего и крупного бизнеса, а также персонального использования. Программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone будет эффективно работать на предотвращение внештатной ситуации в воздушном пространстве и рисков возможных повреждений», – сказала руководитель направления Kaspersky в компании MONT Анна Дудкина.

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Компания MONT — дистрибьютор программного обеспечения. Широкий продуктовый портфель MONT включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибуция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу MONT.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 240 тыс. корпоративных клиентов во всем мире.

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