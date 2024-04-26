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Нейросети помогут продавцам написать текст объявления на «Авито»

Теперь частным продавцам будет проще создать объявление с качественным описанием, а покупателям — принимать решение о покупке. Новая функция построена на большой языковой модели (LLM), обученной разработчиками «Авито» более чем на 400 тыс. объявлений. Функционал доступен для всех частных пользователей в категории «Обувь, одежда, аксессуары» в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Пользователю достаточно написать заголовок, загрузить фотографии, а также заполнить несколько параметров товара, такие как бренд, размер, состояние вещи, цвет и т.д. Алгоритм обработает информацию и предложит вариант описания товара. Важной частью новой функции стал алгоритм Image-to-text, который генерирует описание, опираясь на изображение товара.

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Авито
Нейросети помогут продавцам написать текст объявления на «Авито»

«Нейросеть использует данные, внесенные в карточку товара. Чем больше характеристик укажет пользователь, тем качественнее получится итоговый текст. Для обучения нейросети мы собрали более 400 тыс. описаний и фотографий товаров, размещенных на Авито», — сказала Анастасия Рысьмятова, руководитель разработки больших языковых моделей в «Авито».

Продавец по-прежнему может оформить описание самостоятельно, а может воспользоваться помощью нейросети для ускорения процесса. Текст, придуманный ею, можно корректировать — например, запросить другой вариант или добавить новые пункты.

«Продавцам больше не надо тратить время, чтобы придумать качественное описание, в этом им поможет нейросеть, описание от которой можно будет использовать сразу или взять за основу. Благодаря этому качество объявлений улучшается, что позволит покупателям приобрести товары без уточняющих вопросов к продавцу — вся необходимая информация уже присутствует в объявлении», — отметил Сергей Хакимов, директор по категорийным продуктам в «Авито Товарах».

***

«Авито» — онлайн-платформа для коммерции, ИТ-компания. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 70 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 1 млн новых объявлений. В «Авито» работает более 8000 сотрудников.

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