АЛРОСА переходит на архиватор ARZip от ARinteg

Санкции и уход западных вендоров из России ускорили процесс импортозамещения. Компания АЛРОСА, решая для себя задачу по замещению корпоративного архиватора, провела анализ предложений, представленных на рынке отечественных продуктов, протестировала их и остановила свой выбор на архиваторе ARZip, который предназначен для работы c разными форматами архивов, а также обладает функциональностью противодействия утечкам данных, которой нет у других архиваторов. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

ARZip – разработка компании ARinteg, системного интегратора в сфере информационной безопасности. Специалисты ARinteg постарались учесть все пожелания компании АЛРОСА к новому архиватору и доработали продукт под ее требования. В частности, провели интеграцию с системным файловым менеджером с возможностью быстрого сжатия/распаковки через контекстное меню, обеспечили возможность создания шифрованного, запароленного архива.

«Для эффективной работы с архивными файлами, которые ежедневно используют специалисты наших подразделений, нам был необходим современный, универсальный инструмент, не уступающий самым продвинутым мировым решениям, – сказала Софья Таблина, руководитель проекта отдела по импортозамещению АЛРОСА. – ARZip наилучшим образом отвечал нашим требованиям, поэтому было принято решение внедрять его, и сейчас ведем поэтапный процесс установки».

Архиватор ARZip позволяет работать с самыми распространенными форматами, включая ZIP, RAR, 7ZIP, TAR и TAR.GZ, имеет ряд дополнительных функций, например, добавление комментариев. Благодаря современным алгоритмам ARZip обеспечивает эффективность сжатия данных на уровне лучших мировых решений. Он мультиязычен, работает со многими современными операционными системами различных производителей, включая Windows 11 и Windows 10 Pro, Linux Debian 11+, Astra Linux 1,7SE, Alt Linux 10.1 и macOS 12+.

Продукт продолжает дорабатываться, его функционал постоянно расширяется. Так, в планах разработчиков обеспечить: распаковку архиватором большего числа распространенных форматов архивов, работу архиватора без запуска основного окна приложения и т.д.

«Архиватор ARZip – это еще и хороший инструмент противодействия утечкам данных, он позволяет службе безопасности автоматизировать проверку запароленных архивов, отправляемых из организации, и в этом его уникальность, – сказал коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк. – При создании архиватора ARZip мы предусмотрели возможность его состыковки по API с DLP, поскольку у DLP есть проблема с тем, что они не могут открывать запароленные архивы. Когда организация принимает для себя решение, что ARZip становится ее единственным корпоративным архиватором, тогда все 10% паролей архивных файлов в компании, отправляемых за периметр организации, DLP может контролировать в автоматическом режиме».

Если в запароленных архивах нет ничего недозволенного, то файл отправляется адресату. В противном случае DLP направит файл в карантин и оповестит об этом сотрудника службы безопасности. Тем самым, ARZip способен обеспечить конфиденциальных данных, снизить риски утечек информации и повысить кибербезопасность компании.

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АЛРОСА — алмазодобывающая компания. Основными направлениями деятельности являются геологоразведка, добыча и продажа алмазов, производство бриллиантов. Добывающие активы АЛРОСА расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В группе АЛРОСА работают более 30 тыс. человек.

Компания ARinteg – системный интегратор в сфере информационной безопасности. Обеспечивает защиту информационных ресурсов, оказывает экспертно-аналитические, технические, консалтинговые услуги. Имеет собственные разработки по направлениям архивации данных, УПДн, двухконтурным аппаратным комплексам и пр. С 1996 г. осуществляет проектирование, поставку программных и аппаратных решений, помогает внедрять и в дальнейшем обеспечивает техническую поддержку. ARinteg имеет все необходимые лицензии и сертификаты в сфере информационной безопасности, в т.ч. ФСТЭК, ФСБ, МЧС, Минобороны России, УФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.