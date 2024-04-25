Учебный профиль «Сферум» предустановят на ноутбуки, поставляемые в школы по нацпроекту

Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» будет предустановлен на ноутбуки ICL Techno, поставляемые в российские образовательные организации в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» нацпроекта «Образование». Об этом CNews сообщили представители VK.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве заключили ICL Techno и ООО «Компания ВК». Его цель — совместное развитие в сфере образовательных проектов и цифровых технологий. Стороны на паритетных началах объединят свои усилия и интеллектуальный потенциал, а также организационные, технические и административные ресурсы и возможности.

Предполагается, что в 2024 г. в школы более 40 регионов России будет поставлено свыше 50 тысяч ноутбуков ICL Techno с предустановленным учебным профилем.

«Образовательная сфера — одно из приоритетных направлений для нашей компании. В рамках нацпроекта «Образование» в школы поставляются ноутбуки ICL, а сотрудничество с таким партнером как «Компания ВК» позволяет создавать синергию, которая будет формировать качественную и безопасную образовательную среду для наших детей», — сказал Ильдар Вагизов, коммерческий директор ICL Techno.

«Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» создан специально для учебного процесса и развивается с учетом пожеланий пользователей – педагогов, учащихся и их родителей. Предустановка нашего сервиса на ноутбуки, поставляемые в школы по нацпроекту «Образование», поможет в решении стратегической задачи идти в ногу со временем и выстраивать цифровую среду в отечественном образовании», — сказал Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.

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Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» — российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль «Сферум» является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.