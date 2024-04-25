«Силтэк» запускает автоматизацию конвертации УНСМ в 15-значный цифровой номер для собственных электронных ушных бирок

Специалисты группы компаний «Силтэк», российского разработчика и производителя ушных бирок для животных, на базе алгоритма Россельхознадзора создали систему автоматической перекодировки уникальных номеров средств маркирования (УНСМ) в привычный для отрасли 15-значный цифровой код электронных бирок. Об этом CNews сообщили представители «Силтэк»

Буквенные символы были введены в УНСМ в целях увеличения объема номерного фонда при сохранении неизменного количестве символов, но при этом не все электронные средства маркирования поддерживают буквенно-цифровой формат УНСМ. С этой целью Россельхознадзор создал и опубликовал алгоритм их перекодирования в цифровые номера.

«Наши программисты смогли разобраться в алгоритме и сформировать систему автоматического перевода перечня непорядковых номеров, состоящих из букв и цифр в номер, состоящий только из цифр, - сказал Богдан Зинченко, руководитель направления ГК «Силтэк». - До появления этого алгоритма наши заказчики – пользователи электронных систем идентификации - не могли выполнить государственные требования, но теперь это возможно. На собственном производстве мы уже активно используем систему при кодировке и маркировке своих электронных ушных бирок «Силфлекс» в LF-формате, предлагая заказчикам электронные бирки с государственными номерами».

***

Группа компаний «Силтэк» специализируется на разработке комплексных решений по учету, контролю и управлению материальными активами на основе RFID-технологии, сигнальных устройств, индикаторов воздействий. На своем заводе «Альфа-Силтэк» в г. Дмитров компания разрабатывает и производит RFID-метки, пломбировочные устройства, сейф-пакеты, индикаторы магнитного поля. В производстве используются немецкие автоматизированные линии и линии собственной разработки, а также европейские пресс-формы сверхточного литья. Со дня основания компании в 1994 г. было выпущено более 3 млрд единиц изделий, в настоящее время это более 60 видов пломбировочных устройств и 30 моделей RFID-меток. «Силтэк» владеет 6000 кв. м производственных площадей, 43 товарными знаками, является правообладателем 18 действующих патентов на изобретения и полезные модели.