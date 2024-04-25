МТС обеспечила связью участников ралли-рейда «Золото Кагана»

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в Наримановском и Лиманском районах Астраханской области в период проведения чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана – 2024». Это позволило обеспечить мобильным интернетом гостей и участников гонок на всем протяжении трасс, большая часть из которых проложена по труднодоступным степям и пескам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Внедорожное соревнование баха «Золото Кагана – 2024» проходит в Астраханской области в 13 раз. Гонка имеет статусы Второго этапа чемпионата России по ралли-рейдам для внедорожников и багги, Первого чемпионата России по ралли-рейдам для грузовиков, Первого чемпионата России по кросс-кантри ралли, а также Кубка Астраханской области по ралли-рейдам. В мероприятии участвуют 80 экипажей со всей России и ближнего зарубежья.

Для обеспечения безопасности и цифрового комфорта участников ралли-рейда, МТС развернула мобильную базовую станцию и модернизировала телеком-оборудование в населенных пунктах Наримановского и Лиманского районов. Работа над расширением сети LTE позволила обеспечить связь на гоночных трассах, протяженность которых составляет более 1150 километров, из них около 1000 километров – скоростные участки, проложенные по степям и пескам.

«Ралли-рейд уже стал одной из визитных карточек Астраханской области, на гонки в астраханских степях и барханах приезжают жители из разных уголков страны и соседних стран. Мы понимаем, что для события такого масштаба необходима качественная инфраструктура, в том числе стабильная связь и быстрый мобильный интернет. Поэтому для удобства и безопасности участников мероприятия мы развернули мобильную базовую станцию, чтобы обеспечить комфортную быструю скорость мобильного интернета», - отметил директор МТС Астраханской области Андрей Матвиенко.

«В этом году мы проложили несколько новых спецучастков, а также использовали в один из дней соревнования местность, где в прежние годы не проходила гоночная трасса. В связи с этим возникли проблемы с обеспечением новых локаций связью, необходимой для мониторинга. Мы обратились за помощью в МТС и в считанные дни решили проблемный вопрос. Ралли-рейд — один из самых экстремальных видов автомобильного спорта и связано это не только с высокими скоростями. Практически все спецучастки проходят по труднодоступным территориям и, если не позаботится о мониторинге движения участников, можно просто потерять сломавшийся экипаж и не прийти вовремя на помощь получившему травму спортсмену. Благодаря МТС безопасность на трассе была обеспечена в полном объеме», — сказал организатор и руководитель пресс-центра бахи «Золото Кагана — 2024» Александр Смольков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.