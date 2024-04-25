«МегаФон» усилил 4G на правом берегу Новосибирска

Жителям областной столицы стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом и цифровыми звонками. «МегаФон» построил дополнительное телеком-оборудование в местах с повышенным абонентским трафиком, расположенных в Железнодорожном, Дзержинском и Октябрьском районах города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сразу несколько новых базовых станций обеспечивают оптимальную емкость сети для большого количества пользователей, увеличенную скорость мобильного интернета, а также уверенное покрытие и стабильную передачу LTE-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Улучшение качества связи почувствовали абоненты в жилых микрорайонах и парках, офисных и торговых центрах, магазинах и кафе, государственных, медицинских и образовательных учреждениях. Теперь новосибирцы могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на более комфортных скоростях и с совершенным качеством сети – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение в любом удобном месте, обмениваться файлами за несколько секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и др.

Развитие инфраструктуры в Новосибирске также расширило возможности звонков с использованием технологии VoLTE, отличающейся кристально чистым звуком и мгновенным соединением. Абонент может одновременно общаться по телефону и серфить в интернете без потери качества сигнала.

«Компания продолжает закрывать «белые пятна» на цифровой карте Новосибирска. Регулярный мониторинг мобильной активности и обратная связь от наших пользователей помогают нам принимать наиболее эффективные с технической точки зрения решения, уделять внимание тем локациям, где спрос растет особенно интенсивно. Такой подход обеспечивает стабильную работу сотен тысяч абонентских устройств в условиях постоянного роста интернет‑трафика – с начала года жители и гости города-миллионника «прокачали» в два раза больше данных, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.