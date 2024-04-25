«Киберпротект» выпустил обновленную «Кибер Инфраструктуру» версии 5.5 с VDI, DRS и рядом других улучшений

Компания «Киберпротект» сообщила о выходе «Кибер Инфраструктуры 5.5» — универсального решения, которое представляет собой мультипротокольное программно-определяемое хранилище и платформу виртуализации в одном продукте. Появилась возможность развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих мест (VDI), автоматическая балансировка нагрузки между хостами виртуализации (DRS), автоматическая балансировка томов между уровнями хранения, реализован функционал S3 bucket policy. Проведено множество других улучшений, направленных на производительность системы, удобство и гибкость решения.

Теперь пользователи системы могут развертывать инфраструктуру виртуальных рабочих столов (VDI) для российских операционных систем Astra Linux 1.7.x, «Ред ОС 7.3», «Альт Сервер 10» и «Альт рабочая станция 10». Поддерживается подключение клиентов по протоколу RDP и через веб-браузер.

Существенным улучшением стало появление возможности балансировки нагрузки (DRS) по CPU и RAM, которая позволяет автоматически и без остановки перемещать виртуальные машины между серверами виртуализации для повышения производительности ВМ. Администратор может исключить отдельные виртуальные машины из процесса, ограничивать частоту и график миграции.

Реализована новая функция балансировки уровней хранилищ. Теперь в окружениях с несколькими уровнями хранения можно настроить автоматическое перемещение данных между уровнями, чтобы обеспечить оптимальную производительность и надежность. Можно выбрать различные сценарии настройки балансировки, например для оптимизации использования пространства, уменьшения времени отклика или обеспечения минимальной избыточности.

Другие изменения коснулись повышения производительности хранилища, в которых используются диски NVMe, расширен функционал объектного хранилища S3, появилась поддержка сетевых карт Intel и Broadcom с использованием протокола RoСE.

«С каждым обновлением «Кибер Инфраструктуры» мы движемся к тому, чтобы наш продукт был удобнее, надежнее и производительнее», — сказал Иван Смирнов, менеджер продукта «Кибер Инфраструктура» компании «Киберпротект».

«Кибер Инфраструктура» разворачивается на стандартном серверном оборудовании и обеспечивает централизованное управление всеми компонентами системы. Решение включает виртуализацию, программно-определяемые хранилище и сеть. Такая архитектура позволяет настроить систему под различные сценарии использования. «Кибер Инфраструктура» входит в Единый реестр российских программ Минцифры России, может быть использована для целей перехода на импортонезависимые решения.