«Ростелеком» помогает крупным предприятиям контролировать технику на строительных площадках в Прикамье

«Ростелеком» запустил пилотный проект по контролю активности арендуемой специальной техники на строительных площадках Перми. Решение было реализовано совместно с застройщиком «СтройПанельКомплект» (СПК). На строительных площадках СПК был установлен программно-аппаратный комплекс DiWo-control, который фиксирует и предоставляет точные данные о местоположении и активности специальной техники. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Небольшие датчики, установленные на стреле экскаватора, подъемнике погрузчика, крюке крана или кузова самосвала, собирают информацию о работе машин и в автоматическом режиме передают ее в диспетчерский пункт.

Александр Сыропятов, исполнительный директор АО «СтройПанельКомплект»: «Сегодня цифровые сервисы активно используются как на производстве, так и в строительстве. Пилотный проект, реализованный с “Ростелекомом”, стал еще одним направлением по цифровизации нашего предприятия. Сотрудничество нацелено на повышение эффективности наших производственных процессов. Контроль работы строительной техники исключает ее простои и нецелевое использование на стройке. Благодаря цифровой аналитике специалисты точно видят, сколько по времени работали экскаватор, погрузчик или кран на площадке, что в перспективе поможет оптимизировать расходы по данному направлению».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Умный программный комплекс для контроля как арендованной, так и собственной специальной техники — это уникальный продукт, который может в онлайн-режиме фиксировать и анализировать экономические показатели. Прозрачность в управлении позволяет не только выявлять нарушения и контролировать технику, но и составлять точный план по использованию транспорта и распределению заявок. На сегодняшний день многие функции на строительных площадках могут быть автоматизированы. При этом предприятия потенциально могут получить выгоду от роста выработки продукции до 20% и снижения затрат в размере от 10 до 40%».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.