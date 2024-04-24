МТС расширила сеть LTE в сельских территориях Ставрополья к сезону весенних полевых работ

Цифровая экосистема МТС установила дополнительное телеком-оборудование в 20 сельских населенных пунктах Ставропольского края. Скорость мобильного интернета выросла на 20%, а покрытие сети 4G увеличилось как в населенных пунктах, так и за их пределами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшенным мобильным интернетом могут пользоваться около 30 тыс. жителей Ставрополья. Большинство из них проживают в крупных сельских населенных пунктах с населением от 1000 до 6000 человек в Александровском, Андроповском, Арзгирском, Ипатовском, Кировском, Кочубеевском, Курском, Новоалександровском, Советском, Туркменском, Труновском и Шпаковском округах.

В этих сельских территорий работают крупные сельхозпредприятия, где сейчас идет активная рабочая пора: продолжается весенний сев, вносятся удобрения на будущий сезон, контролируется состояние озимых.

Расширение зоны покрытия LTE поможет работникам отрасли быть на связи с семьей во время полевых работ, а самим предприятиям аграрного сектора - внедрять новые технологии, которые повышают урожайность и сокращают издержки. Например, применять системы точного земледелия, которое работает на основе технологий сотовой связи и геопозиционирования, использовать датчики влажности и температуры на полях или в животноводческих предприятиях.

«Мы живем в аграрном крае, об этом нельзя забывать. По данным последней переписи населения около 40% ставропольцев проживают в селах и станицах. Они выполняют очень важную для всех работу – возделывают землю, выращивают животных, обеспечивают регион продовольствием. Мы всегда уделяем огромное внимание развитию сети в сельских территориях наравне с городами и курортами. В прошлом году мы улучшили сеть более чем в 20 сельских населенных пунктах. В 2024 г. планы по работе на сети в сельских территориях еще масштабнее. Только в первом квартале мы обновили оборудование в 20 населенных пунктах и до конца года увеличим это количество в несколько раз», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.