«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и крупный вуз Сибири договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации систем телеметрии

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики договорились о совместной разработке аналитических программ для повышения автоматизации метрологических процессов компаний группы «Газпром межрегионгаз». Перед ИТ-специалистами компании и вуза стоит задача по совершенствованию механизма прогнозирования суточных поставок газа и повышению его точности с помощью искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с молодыми учеными, это свежий взгляд на задачу, приток новых идей, а для студентов – это возможность практической реализации научных наработок», – отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко.

В периметре деятельности «Газпром межрегионгаз инжиниринг» консолидированы различные процессы, связанные с метрологией: техническое обеспечение объектов метрологической инфраструктуры в период всего жизненного цикла, аудит учета газа, обучение метрологическим прикладным дисциплинам, а также автоматизация метрологических процессов при помощи ИТ-решений. С учетом перечисленных направлений и имеющихся компетенций, сотрудничество с вузом обещает быть продуктивным.

***

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» является специализированной сервисной компанией, обеспечивающей основные виды деятельности в регионах присутствия компаний группы «Газпром межрегионгаз». Осуществляет разработку и сопровождение специализированного программного обеспечения, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, техническое обслуживание и ремонт систем телеметрии, аудит учета газа, а также оказывает образовательные услуги. Входит в группу «Газпром межрегионгаз».