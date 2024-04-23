Систему хранения данных NetApp компании «Урал-Пресс» поддерживает ITglobal.com

Компания ITglobal.com взяла на себя техническую поддержку СХД NetApp, принадлежащей «Урал-Пресс». Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

После ухода американской компании NetApp, на решениях которой была развернута инфраструктура «Урал-Пресс», одна из крупнейших российских компаний осталась без вендорской поддержки и столкнулась с необходимостью обслуживать, ремонтировать и обновлять СХД NetApp собственными силами.

Доверить вендорскую поддержку компания «Урал-Пресс» решила ITglobal.com, с которой уже имелся опыт успешного сотрудничества по направлению аренды частного облака.

«Наш опыт сотрудничества с ITglobal.com до определенного времени был только в сфере облачной инфраструктуры, хотя мы знали о наличии экспертизы по поддержке решений NetApp. Поэтому, когда возникла необходимость в поддержке СХД NetApp силами российских партнеров, мы обратились в ITglobal.com», — сказал Александр Темников, руководитель Управления ИТ-инфраструктуры «Урал-Пресс».

Как отмечают в «Урал-Пресс», в результате перехода на техническую поддержку систем хранения данных NetApp компанией ITglobal.com обеспечен высокий сервис. После ухода зарубежного вендора российский интегратор смог обеспечить аналогичный уровень комфорта, оперативности и надежности.

Как рассказал исполнительный директор Василий Белов, поддержка СХД «Урал-Пресс» осуществляется в рамках услуги Professional support. Услуга подразумевает поддержку всех компонентов и решение сложных технических вопросов с СХД. В рамках этой услуги инженеры компании предоставляют экспертное заключение о состоянии СХД, прорабатывают план действий в случае ее выхода из строя, а также берут на себя обслуживание решения американского производителя.

«Мы много лет оказываем услуги технической поддержки NetApp. Вначале — как часть вендорских контрактов, затем — как самостоятельную услугу. В ITGLOBAL.COM работают инженеры, которые умеют работать с любыми СХД NetApp. Опыт и экспертиза наших специалистов позволяют обеспечить высокий уровень обслуживания инфраструктуры и оборудования клиентов», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com.

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ITglobal.com — группа компаний, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, разработчик собственных программных продуктов. Три решения группы компаний (vStack, SimpleOne, СКАТ) входят в Единый реестр российских программ. Компания ITglobal.com (ООО «ИТглобалком Рус») входит в одноименную ГК и выступает экспертом в сфере облачных технологий и построения ИТ-инфраструктуры.