CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

Систему хранения данных NetApp компании «Урал-Пресс» поддерживает ITglobal.com

Компания ITglobal.com взяла на себя техническую поддержку СХД NetApp, принадлежащей «Урал-Пресс». Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

После ухода американской компании NetApp, на решениях которой была развернута инфраструктура «Урал-Пресс», одна из крупнейших российских компаний осталась без вендорской поддержки и столкнулась с необходимостью обслуживать, ремонтировать и обновлять СХД NetApp собственными силами.

Доверить вендорскую поддержку компания «Урал-Пресс» решила ITglobal.com, с которой уже имелся опыт успешного сотрудничества по направлению аренды частного облака.

«Наш опыт сотрудничества с ITglobal.com до определенного времени был только в сфере облачной инфраструктуры, хотя мы знали о наличии экспертизы по поддержке решений NetApp. Поэтому, когда возникла необходимость в поддержке СХД NetApp силами российских партнеров, мы обратились в ITglobal.com», — сказал Александр Темников, руководитель Управления ИТ-инфраструктуры «Урал-Пресс».

Как отмечают в «Урал-Пресс», в результате перехода на техническую поддержку систем хранения данных NetApp компанией ITglobal.com обеспечен высокий сервис. После ухода зарубежного вендора российский интегратор смог обеспечить аналогичный уровень комфорта, оперативности и надежности.

Как рассказал исполнительный директор Василий Белов, поддержка СХД «Урал-Пресс» осуществляется в рамках услуги Professional support. Услуга подразумевает поддержку всех компонентов и решение сложных технических вопросов с СХД. В рамках этой услуги инженеры компании предоставляют экспертное заключение о состоянии СХД, прорабатывают план действий в случае ее выхода из строя, а также берут на себя обслуживание решения американского производителя.

«Мы много лет оказываем услуги технической поддержки NetApp. Вначале — как часть вендорских контрактов, затем — как самостоятельную услугу. В ITGLOBAL.COM работают инженеры, которые умеют работать с любыми СХД NetApp. Опыт и экспертиза наших специалистов позволяют обеспечить высокий уровень обслуживания инфраструктуры и оборудования клиентов», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com.

***

ITglobal.com — группа компаний, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, разработчик собственных программных продуктов. Три решения группы компаний (vStack, SimpleOne, СКАТ) входят в Единый реестр российских программ. Компания ITglobal.com (ООО «ИТглобалком Рус») входит в одноименную ГК и выступает экспертом в сфере облачных технологий и построения ИТ-инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Столичные «Россети» переходят на «1С» после многих лет работы на SAP

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

«Яндекс» построил свое решение для «умного дома» на китайской платформе, хотя у него есть собственная

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024