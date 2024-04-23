CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

«Силовые машины» представили ИТ-решения для импортозамещения и развития цифровых продуктов

Специалисты «Силовых машин» рассказали об ИТ-решениях собственной разработки для развития информационных платформ и импортозамещения отраслевых цифровых продуктов в машиностроении и других высокотехнологичных производствах. Была представлена интеллектуальная система поддержки принятия решений «Цифровой инженер», разработанная «Силовыми машинами» для повышения эффективности работы инженерно-технических служб. Об этом CNews сообщили представители АО «Силовые машины».

«Разработанная нами интеллектуальная система поддержки принятия решений «Цифровой инженер» позволяет сократить сроки и повысить качество технологической подготовки производства на 25-30%. Это достигается за счет внедрения возможности поиска аналогов и клонирования техпроцессов с применением элементов технологии ИИ, что ведет к сокращению объемов «ручной» работы и сроков подготовки технической документации за счет оптимизации существующих рабочих процессов», – сказал Роман Соболев, директор по информационным технологиям АО «Силовые машины».

Кроме того, представлены реализованные практические кейсы «Силовых машин» и достигнутые эффекты от автоматизации бизнес-процессов в компании с помощью программных роботов. Такие инструменты применяются как для простых, так и для более сложных задач, например, для автоматизации процесса по локализации изделий. Опыт «Силовых машин» показал, что оптимизация бизнес-процессов с применением программных роботов повышает качество данных и исключает ошибки, снижает рутинную нагрузку на сотрудников и освобождает время на более интеллектуальные задачи и профессиональное развитие.

***

АО «Силовые машины» – российская энергомашиностроительная компания в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Столичные «Россети» переходят на «1С» после многих лет работы на SAP

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

«Яндекс» построил свое решение для «умного дома» на китайской платформе, хотя у него есть собственная

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024