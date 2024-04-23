«Силовые машины» представили ИТ-решения для импортозамещения и развития цифровых продуктов

Специалисты «Силовых машин» рассказали об ИТ-решениях собственной разработки для развития информационных платформ и импортозамещения отраслевых цифровых продуктов в машиностроении и других высокотехнологичных производствах. Была представлена интеллектуальная система поддержки принятия решений «Цифровой инженер», разработанная «Силовыми машинами» для повышения эффективности работы инженерно-технических служб. Об этом CNews сообщили представители АО «Силовые машины».

«Разработанная нами интеллектуальная система поддержки принятия решений «Цифровой инженер» позволяет сократить сроки и повысить качество технологической подготовки производства на 25-30%. Это достигается за счет внедрения возможности поиска аналогов и клонирования техпроцессов с применением элементов технологии ИИ, что ведет к сокращению объемов «ручной» работы и сроков подготовки технической документации за счет оптимизации существующих рабочих процессов», – сказал Роман Соболев, директор по информационным технологиям АО «Силовые машины».

Кроме того, представлены реализованные практические кейсы «Силовых машин» и достигнутые эффекты от автоматизации бизнес-процессов в компании с помощью программных роботов. Такие инструменты применяются как для простых, так и для более сложных задач, например, для автоматизации процесса по локализации изделий. Опыт «Силовых машин» показал, что оптимизация бизнес-процессов с применением программных роботов повышает качество данных и исключает ошибки, снижает рутинную нагрузку на сотрудников и освобождает время на более интеллектуальные задачи и профессиональное развитие.

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АО «Силовые машины» – российская энергомашиностроительная компания в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций.