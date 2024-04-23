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«Инфосистемы Джет» открывает центр компетенций Zabbix

В «Инфосистемы Джет» начинает работать центр компетенций Zabbix. В рамках этого направления ИТ-компания будет предоставлять услуги проектирования, внедрения, разработки и поддержки мониторинга на базе Open Source системы Zabbix. Она включает инфраструктурный уровень и ПО. Помимо этого, эксперты «Инфосистемы Джет» осуществляют и бизнес-мониторинг, заточенный под индивидуальные ИТ-потребности заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Поддержка Open Source решений стала одной из самых востребованных услуг среди компаний в последние годы. Основной драйвер роста спроса на продукты с открытым кодом – политика импортозамещения. Аналитики «Инфосистемы Джет» прогнозируют сохранение высоких показателей спроса.

Эксперты ИТ-компании более 10 лет работают с Open Source системой Zabbix. Сегодня она уже широко используется российским бизнесом и достаточно функциональна. Это позволяет охватывать уровень инфраструктуры и ПО, а также дорабатывать систему под ИТ-потребности клиентов. Опыт команды мониторинга не ограничивается только Zabbix. Для комплексного решения профильных задач также используются такие продукты, как Prometheus, Alertmanager, ELK, OpenSearch, Grafana, Redash. За долгие годы партнерства с заказчиками эксперты «Инфосистемы Джет» выстроили модели здоровья для различных информационных систем и оборудования, учитывающие множество параметров. При этом они универсальны и уникальны одновременно, так как могут работать в разных ИТ-ландшафтах и учитывают особенности каждой ИТ-инфраструктуры.

«Мониторинг — инструмент предупреждения аварий. При помощи Zabbix и сопутствующего инструментария мы стремимся охватить как можно больше параметров. Помимо этого, открытый код позволяет доработать систему под индивидуальные нужды заказчика. Такой подход позволяет обеспечить высокую доступность бизнес-сервисов и минимизировать риск простоя. Разрабатывая наши решения, мы думаем не только об ИТ, но и конечных пользователях систем наших клиентов. Помимо этих выгод для бизнеса, “Инфосистемы Джет” берут на себя обслуживание настроенного мониторинга, снижая операционные риски и стоимость эксплуатации», — сказал Михаил Волотов, директор центра компетенций Zabbix.

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«Инфосистемы Джет» — одна из крупнейших ИТ-компаний в России. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более тысячи проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более двух тыс. сотрудников. Компания располагает несколькими офисами и представительствами в России. Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.

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