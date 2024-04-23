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Гражданские беспилотники могут увеличить на 360 тысяч тонн урожай в Самарской области

Эксперты компании «Аэромакс» оценили экономические перспективы развития агропрома Самарской области с помощью гражданских беспилотных технологий. Применение агродронов способно повысить эффективность мониторинга и обработки полей, а также сократить потери посевов до 10 %, которые несет АПК региона из-за использования наземной техники. Использование высоких технологий позволит увеличить полезную посевную площадь на более, чем 200 тыс. гектаров. Об этом CNews сообщили представители «Аэромакс».

Совещание по применению гражданских беспилотных авиационных систем в агропромышленном комплексе Самарской области собрало за дискуссией представителей министерства сельского хозяйства России, правительства региона, крупнейших агропредприятий, науки, а также компаний-эксплуатантов БАС.

Эксперты отметили, что уже сегодня технологии позволяют значительно упростить многие процессы производства сельхоз культур. По словам начальника отдела агротехнологий компании «Аэромакс» Сергея Цветкова, агродроны способны решать как оперативные задачи, так и обеспечивать контроль за состоянием полей комплексно. «Агродрон – это лучшее решение для экстренной точечной обработки посевов от вредителей. Технологии гражданских БАС намного мобильнее наземной техники, их применение не зависит от состояния почвы, проходимости дорог. Более того, агродроны не портят посевы, по сути, не оставляя никакого негативного влияния на поля», – сказал эксперт ООО «Аэромакс».

Перспективность применения гражданских беспилотных технологий поддержали и представители Минсельхоза России. Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Роман Некрасов отметил, что ведомство разрабатывает различные инструменты стимулирования развития БАС в АПК. Так, региональным властям было рекомендовано предусмотреть субсидирование фермеров, выполняющих работы агродронами.

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