«Эдит Про»: рынок ERP в 2024 г. вырастет на 10-12%

Согласно прогнозам «Эдит Про» (группа «Борлас»), российский рынок ERP-систем в 2024 г. сохранит темпы роста и по итогам года увеличится на 10-12%.

По мнению аналитиков «Эдит Про», этому способствуют как активно продвигаемый государством тренд на технологический суверенитет на фоне ухода с рынка зарубежных вендоров, так и общий рост уровня цифровизации предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Эдит Про».

Уход зарубежных вендоров и усиление санкций в 2022 г. резко изменили направление развития ИТ-отрасли в России. Максимально усилилось значение государства в развитии ИТ-отрасли – с точки зрения регуляторики и стандартизации, формирования требований к импортозамещению и финансовой поддержке производителей отечественного ПО.

В госсекторе и сегменте КИИ это выразилось в активном поиске доступных санкционно независимых решений от отечественных поставщиков, а к 2023 г. – в запуске большого количества проектов по импортозамещению ERP. Именно среди госструктур, организаций с госучастием и субъектов критической инфраструктуры сегодня наблюдается наиболее активный рост доли отечественных ERP-решений.

По мнению аналитиков «Эдит Про», коммерческий сектор до сих пор сохраняет некоторую лояльность к зарубежным решениям – они не так сильно ограничены регуляторикой и обладают компетенциями, чтобы некоторое время поддерживать имеющуюся ИТ-инфраструктуру.

«Они также начинают поиск отечественных аналогов, но, как правило, планируют плавный, поэтапный переход. Самое главное – они ожидают определенного количества успешных референсов по проектам импортозамещения с SAP/Oracle на отечественные ERP», - отметил Дмитрий Дугин, руководитель департамента консалтинга «Эдит Про».

По данным «Эдит Про», до 2022 г. около 60% ERP-рынка России занимали решения глобальных лидеров – SAP, Oracle и Microsoft. Оставшуюся долю занимали российские вендоры, в основном «1С» – порядка 35%.

Сегодня уже более половины российского рынка ERP-систем приходится на отечественные решения. Этот показатель будет быстро расти ближайшие два года и не замедлится как минимум до конца 2025 г., когда, по мнению аналитиков «Эдит Про», завершится массовый переход заказчиков на российские программные продукты.

К этому времени доля отечественных решений может вырасти до 80%. Львиную ее часть займет «1С», полагают в «Эдит Про».

«Скорость развития отечественных разработчиков ERP-систем зависит от их возможностей, прежде всего инвестиций в привлечение достаточного количества квалифицированных специалистов, доработку функционала программных продуктов, формирование качественного маркетинга и сервисного обслуживания. Вероятны процессы кооперации или вхождения небольших вендоров ERP в состав крупных ИТ-холдингов», – сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит Про».

По его словам, российский ИТ-рынок будет впитывать в себя и влияние общемировых технологических трендов: системы ERP становятся более функциональными и эффективными благодаря технологиям аналитики больших данных, машинного обучения, интернета вещей. Вопросы информационной безопасности остаются актуальными для всех пользователей информационных систем.

«Безусловно, востребованность отечественных решений в России сегодня максимально высока как в госсекторе, так и среди коммерческих компаний. Налицо перераспределение рынка и активный рост российских вендоров, особенно «1С». Отечественные решения смогут стать полноценной альтернативой популярным зарубежным системам быстрее, чем казалось еще несколько лет назад. При этом крупный бизнес готов вкладываться в программные продукты и масштабные проекты импортозамещения с участием ERP-систем. Поэтому мы ожидаем уверенный рост рынка на 10-12% по итогам 2024 г.», – отметил Дмитрий Кичко.

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«Эдит Про» более 10 лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит Про» является интегратором ERP-решений на платформе «1С» в сфере электроэнергетики. Компания обладает компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами, транспорта электроэнергии и технологического присоединения. Также «Эдит Про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов.

«Борлас» (ГК Softline) – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В группу «Борлас» входят: ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас ИТЦ», ООО «Центр цифровой трансформации» и ООО «Эдит Про». Более 30 лет «Борлас» предлагает заказчикам инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.

ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. ИТ-производителей.