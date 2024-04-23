1,5 млн обращений граждан обработал голосовой помощник в медучреждения Башкортостана

Количество обращений жителей Башкортостана на единый бесплатный номер 122 контакт-центра Министерства здравоохранения, обработанных с помощью виртуального голосового помощника компании «Ростелеком», за полгода достигло 1,5 млн. В период сезонных заболеваний цифровой сервис помог снизить нагрузку на операторов, ускорил работу с запросами и улучшил взаимодействие с пациентами. Об этом CNews сообщили представители BSS.

«Голосовой помощник — совместная разработка компаний “Ростелеком” и BSS. Виртуальный ассистент был внедрена в контакт-центре Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Статистика показывает, что робот отвечает на запросы быстрее оператора, ему нужно гораздо меньше времени на поиск информации, и он может одномоментно обрабатывать до 100 обращений. В результате продолжительность звонка сокращается на 15-20%», – сказала Юлия Аксенова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании «Ростелеком» в Башкортостане.

Голосовой помощник работает ежедневно с 7:30 до 20:00. С его помощью клиенты медицинских учреждений республики записываются на прием к докторам. В будущем возможности робота будут расширены: он сможет вызвать врача на дом, сообщить об отмене или переносе визита в поликлинику, предоставить информацию о стоимости платных медицинских услуг, подать жалобу по вопросам оказания медицинской помощи.

«В перспективе робот возьмет на себя значительную часть звонков и поможет разгрузить операторов контакт-центра и регистраторов в поликлиниках. В планах — довести количество обращений с помощью голосового помощника до 30%», – отметил Аскар Муртазин, заместитель директора по информатизации Медицинского информационно-аналитического центра Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

«Использование голосового помощника в медучреждениях - одна из наиболее актуальных практик применения речевых технологий. Для граждан – это возможность оперативно решать свои вопросы без лишних хлопот. Для медицинских учреждений – это оптимизация и ускорение работы с обращениями граждан, снижение негатива и повышение лояльности пациентов. С «Ростелекомом» нас связывают многие проекты по внедрению речевых решений и всегда убеждаемся в профессионализме и экспертности нашего партнера. Мы благодарны Республике Башкортостан за выбор решения и уверены, что наш голосовой помощник в разы повысит эффективность работы линии 122», – сказал Юрий Ледаков, руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов самообслуживания компании BSS.

Голосовые роботы уже применяются в контакт-центрах в Кургане, Иркутске, Омске, Екатеринбурге, Курске, Ростове-на-Дону, Архангельске и других городах. Сервис используется в таких сферах, как энергетика, государственные и муниципальные услуги, банковские сервисы, ретейл, транспорт, медицина. Цифровое решение интегрируется с виртуальной АТС, что позволяет клиентам «Ростелекома» настраивать получать статистику по деятельности каждого оператора контакт-центра и оценивать эффективность их работы.