НСПК: Элементы ИИ в 20 раз повышают успешность отражения мошеннических атак

Внедрение элементов искусственного интеллекта является эффективным инструментом при отражении мошеннических атак и поможет оптимизировать обмен данными между участниками финансового рынка. Об этом сообщил заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Трояновский.

«Нужно понимать, что НСПК фактически не работает напрямую с клиентами ни в рамках платежной системы «Мир», ни в рамках Системы быстрых платежей. Но мы делимся информацией с Банком России, операторами сотовой связи, банками и правоохранителями органами. Использование элементов искусственного интеллекта позволяет нам создавать и совершенствовать системы, которые в том числе помогают анализировать данные и оперативно обмениваться ими для успешной борьбы с фродом. Так, например, с помощью Системы проверки предприятия банки уменьшают стоимость запросов к НСПК при проверке организаций на наличие, например, задолженностей», — сказал Владимир Трояновский.

Также спикер отметил, что фрод-системы старого образца требовали больше ресурсов для определения мошеннических атак: «Системы на основе Rule Based работают по такому принципу. Банки нам импортируют информацию о том, что конкретная транзакция является фродом. Мы ее отмечаем в правилах и далее, если приходит аналогичная транзакция, отклоняем ее и сообщаем банку. Сейчас мы проанализировали работоспособность десятка различных алгоритмов искусственного интеллекта, определили наиболее оптимальные. Первые тесты показали, что в 20 раз повышается эффективность предотвращения мошеннических атак. При этом здесь уже нет человеческого фактора, а есть выстроенные модели».

Владимир Трояновский также рассказал, что применение элементов ИИ особенно хорошо показывает себя при защите транзакций в Системе быстрых платежей: «Мы занимаемся мониторингом всех финансовых институтов страны, которые подключены к нам – это и эмитенты карт «Мир», и участники Системы быстрых платежей. Сегодня благодаря внедрению элементов искусственного интеллекта мы сообщаем банкам, что у них что-то сломалось раньше, чем они сами это заметили. Мы строим модель трафика и дальше можем отслеживать отклонения вплоть до того, на каком узле и что именно пошло не так. Это играет важную роль в вопросах поддержания стабильности всей финансовой структуры страны».

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Акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (НСПК) – оператор платежной системы «Мир», операционный платежный и клиринговый центр СБП.

Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. Участниками платежной системы «Мир» являются более 240 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются эмиссией карт «Мир». Выдано свыше 280 млн карт. Держатели карт «Мир» могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20% за оплату покупок у ряда партнеров и др.

Система быстрых платежей (СБП) – сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке/кнопке. На сегодняшний день участниками СБП стали более 200 кредитных организаций.