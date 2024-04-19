Холдинг Т1 планирует нарастить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ вдвое к 2026 году

Холдинг Т1 намерен к 2026 г. войти в топ-5 компаний по разработке решений в области искусственного интеллекта. Его стратегические приоритеты — создание продуктово-сервисной экосистемы ИИ и новые партнерства с вендорами и вузами. Об этом CNews сообщили представители холдинга Т1.

Для реализации стратегии в рамках холдинга создано направление «Т1 Искусственный интеллект», которое консолидировало экспертизу холдинга в работе с большими данными, в разработке платформ хранения информации, а также в построении аналитических и рекомендательных систем для крупного бизнеса. Новую структуру возглавил Сергей Голицын, ранее занимавший позицию заместителя руководителя департамента анализа данных и моделирования – вице-президента ВТБ.

Команда под его руководством начала создание продуктово-сервисной экосистемы ИИ. По ряду направлений у холдинга Т1 уже большой опыт: специалисты проводят анализ бизнес-процессов и пилотирование гипотез, реализуют ИИ-модели на заказ, ведут разметку данных и их управление.

В продуктовое портфолио входит 13 решений, которые успешно используются в компаниях разного профиля и госструктурах, в том числе системы видеоаналитики и распознавания документов, модули BI-отчетности, цифровые ассистенты.

Так, решение по интеллектуальному анализу документов может применяться в крупных корпорациях и позволяет автоматически находить связи, влияния и расхождения в документах, технических заданиях, соответствие регуляторным требованиям и т.д. Уникальная платформа конфиденциальных вычислений может создавать новые алгоритмы машинного обучения на объединенных данных компаний без фактического доступа к самой информации. Оптимизационные модули помогают выстроить стратегию для решения сложных многофакторных задач, например, рассчитать оптимальный способ доставки или выстроить цеховое расписание с учетом многих условий для производственных и транспортных компаний.

В фокусе внимания бизнес-направления «Т1 Искусственный интеллект» – инструменты, которые позволяют автоматизировать и персонализировать клиентский сервис, контролировать безопасность коммерческих и жилых объектов, анализировать видео и голосовые данные, и системы помощи принятия решений.

«Согласно экспертным оценкам, ежегодный объем рынка решений в области ИИ вырастет в России до 352 млрд руб. к 2026 г., и около 220 млрд руб. из них будет приходиться на специализированное ПО. Наиболее перспективными отраслями мы видим финансы и розничную торговлю, транспорт и ресурсодобывающие компании, телеком, а также структуры госуправления. При этом среднегодовой органический рост бизнеса Холдинга по направлению ИИ планируется на уровне более 30% в 2024-2026 гг.», – сказал Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1.

«Направление ИИ, в рамках которого уже задействовано более 700 специалистов, фокусирует усилия на развитии перспективных рыночных продуктов. Это невозможно без сотрудничества с другими лидерами рынка — мы активно расширяем число партнерских проектов — и вузами. Холдинг Т1 создал СП «Квантовые и оптимизационные решения» с МФТИ, заключил соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Центр им. Пирогова». На R&D и проверку бизнес-гипотез в сфере искусственного интеллекта планируется реинвестировать не менее 30% прибыли от направления. Все это позволит найти новые сценарии применения технологии ИИ и создать востребованные бизнесом и государством решения», – сказал Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 Искусственный интеллект» холдинга Т1.

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Т1 – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 23 тыс. сотрудников. В 2023 г. выручка холдинга составила 222,9 млрд руб. с НДС. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», Т1 Cloud, «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 Цифровая Академия». Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.