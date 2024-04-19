«1С:ERP» помогла «ТМД Фрикшен Евразия» оптимизировать логистику и в два раза ускорить доставку заказов покупателям

Компания assino автоматизировала работу российского подразделения немецкой корпорации TMD Friction — компании в области фрикционных тормозных технологий. Система «1С:ERP» помогла оперативно запустить работу cross-docking в России и странах ЕАЭС. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Оптимизирована логистическая цепочка, организована прямая отгрузка с иностранного склада по модели cross-docking. Это позволило компании в два раза ускорить доставку товара и в три раза снизить затраты на логистику. Оперативное получение консолидированной отчетности по стандартам корпорации помогло головному офису контролировать работу на территории России и ЕАЭС.

ООО «ТМД Фрикшн Евразия» — дочернее предприятие немецкой корпорации TMD Friction — производителя фрикционных тормозных технологий для всех видов транспорта. Российское подразделение с офисом в Москве для дистрибуции продукции на территории России и странах ЕАЭС.

Для эффективной работы российского подразделения требовалось: организовать управление поставками и продажами в одной системе; запустить работу по модели cross-docking, без обеспечения собственного склада (кросс-докинг — процесс приемки и отгрузки товаров и грузов через склад напрямую, без размещения в зону долговременного хранения); обеспечить оперативное формирование управленческой отчетности в соответствии с корпоративными стандартами компании; унифицировать информацию всех юридических лиц на территории России для предоставления консолидированной отчетности в головной офис; интегрировать новую систему с единым внутрикорпоративным порталом закупок, в котором объединены производства и дистрибьюторы по всему миру, а также организовать обмен данными по стандарту EDIfact; настроить формирование заказов для передачи в головной офис в зависимости от потребностей дистрибьюторов с учетом длительности доставки.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием». Партнером по проекту стала компания assino.

Проект был выполнен за полтора месяца. За это время система была развернута на 200 рабочих местах, выполнена интеграция с сайтом дистрибьютора, в соответствии с потребностями предприятия доработан функционал системы ответственного хранения, добавлен функционал расчета бонусов и вознаграждений, создано рабочее место логиста с автоматическим формированием документов поступлений, ГТД, перемещений по инвойсу, создан «помощник продаж», который позволил проводить сводные реализации для разных клиентов товаров, приобретенных по одному инвойсу.

Ключевые результаты проекта

Автоматизирована сквозная цепочка управления поставками от закупок до продаж (Local Supply Chain & Purchasing — Customer & Material).

С помощью «1С:ERP» осуществлялся сбор данных о потребностях покупателей, формирование предварительных заказов клиентов и отправка их производственным площадкам по всему миру через единый внутрикорпоративный портал закупок TMD Friction. На основании полученных данных происходило формирование заказ клиента с информацией о том, какую продукцию готовы поставить производственные площадки. После согласования заказа с клиентом в системе автоматически формировался заказ поставщику. По мере поступления товаров происходило оформление грузовых таможенных деклараций (ГТД), а товары отправлялись к конечным потребителям.

Возможность оперативного анализа потребностей клиентов и их сопоставления с возможностями производственных площадок позволила компании быстро адаптировать линейку продукции под потребности рынка России и ЕАЭС.

Настроен «Помощник продаж» — автоматическое рабочее место менеджера по продажам. В одном окне отражены все операции с поставщиками и покупателями, а также документация. Отгрузить товар можно в два клика.

В системе реализован функционал для управления ответственным хранением товара, выполнена интеграция с сайтом дистрибьютора. Появилась возможность в один клик из «1С:ERP» на сайт дистрибьютора выгружать всю информацию о товарах (прайс-листы). В обратном порядке реализован механизм выгрузки с сайта в «1С:ERP» заказов покупателя, возвратов от хранителя, отчетов о продажах с отображением данных от артикула детали и ее изготовителя до количества товара, проданного за определенный период.

Автоматизированы процессы декларирования товаров, включая загрузку ГТД в «1С:ERP» из файла от таможенного брокера.

Для оптимизации управленческой отчетности и в соответствии с требованиями головного офиса были разработаны аналитические отчеты: анализ валовой прибыли с расширенной аналитикой дополнительных расходов (доставка, хранение, пошлины) и анализ эффективности с распределением расходов на продажу в разрезе брендов и товарных групп.

Система «1С:ERP» без какой-либо сложности может обрабатывать и согласовывать от 10 предварительных заказов с количеством позиций от 250 штук.

Разработанная экспертами assino бизнес-модель позволила TMD работать cross-docking и избавила от потребности в складе (кросс-докинг — процесс приемки и отгрузки товаров и грузов через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения). Это позволило в два раза быстрее доставлять товар покупателям и в три раза снизить логистические издержки.

Генеральный директор TMD Fiction Eurasia Андрей Мельников: «Благодаря оперативной и качественной работе команды assino компания TMD Friction Eurasia в короткие сроки получила удобную корпоративную систему управления бизнес-процессами. И, главное, c помощью «1C:ERP» была оптимизирована сложная логистическую цепочка для реализации прямой отгрузки с иностранного склада с минимальными затратами».

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Компания TMD Friction — производитель фрикционных тормозных материалов для автомашин и автомобилей для коммерческих перевозок. Компания более 135 лет на рынке. За это время, помимо основной деятельности, компания зарекомендовала себя в рамках брендов, таких как: Textar, Mintex, Don, Pagid, Cobreq и Nisshinbo.

Международная консалтинговая компания assino — участник рынка автоматизации международных компаний в России и странах СНГ. Более 20 лет разработки и внедрения программных решений для ERP-систем на базе продуктов «1C». 200+ реализованных проектов. 300+ экспертов в практике по бизнес-решениям.