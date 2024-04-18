Видеонаблюдение МТС проследит за производством спецтехники в Тюмени

ПАО «МТС» сообщает о реализации на территории компании «Завод СпецАвтоВосток» комплексной системы видеонаблюдения. Камеры позволяют контролировать ход производственных работ по изготовлению спецтехники, обеспечивая безопасность работников и имущество предприятия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система видеонаблюдения, состоящая из 55 камер высокого разрешения, развернута по внешнему периметру и внутри двух цехов, где изготавливаются прицепы, автомобильные надстройки для перевозки леса, труб, сыпучих грузов, строительной и сельскохозяйственной техники. IP-камеры отслеживают перемещения персонала, соблюдение техники безопасности, предупреждают внештатные ситуации и простои оборудования. На уличной территории с помощью видеонаблюдения ведется контроль доступа на объект, фиксируется время отправки техники заказчикам. Данные с камер фиксируются локальным видеорегистратором, отснятый материал можно посмотреть в любое время для выявления деталей инцидента.

«Каждый год мы наблюдаем рост спроса на системы видеонаблюдения со стороны компаний Тюменской области. Цифровые решения востребованы не только среди промышленных предприятий, но и в медицинских учреждениях, образовании, ЖКХ, недвижимости. Для бизнеса это возможность оптимизировать расходы на объектах, улучшить клиентский сервис. Обладая многолетней экспертизой, сегодня мы можем решить самые сложные «цифровые» задачи клиента – от видеонаблюдения до интернета вещей, и сделать это в короткие сроки. Для этого у нас есть все ресурсы и необходимое современное оборудование», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Мы продолжаем внедрять эффективные цифровые решения на производстве, которые помогают нам повышать качество монтажных и сервисных работ, снижать себестоимость изготавливаемых запчастей, металлообработки и техники различного назначения. С момента установки видеонаблюдения от МТС минимизирована кража имущества, повысилась безопасность сотрудников в соответствии с требованиями законодательства. Полученные данные с камер используем для анализа выполненных работ», – отметил генеральный директор АО «Завод СпецАвтоВосток» Радион Хамидуллин.

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АО «Завод СпецАвтоВосток» входит в группу компаний ООО «СпецАвто-Восток» с представительствами в Челябинской области, Красноярском и Хабаровском крае. Ежемесячно выпускает около 80 единиц техники собственного производства.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.