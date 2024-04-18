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Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл»

Компания «АйТи-Ойл» разработала мобильное приложение и личный кабинет для сети автозаправочных комплексов НОВАТЭК-АЗК. Благодаря этим продуктам сеть из 86 станций получила новый канал для коммуникации, повышения лояльности и продаж. Функционал приложения и ЛК интегрирован с подсистемой лояльности от «АйТи-Ойл», которая была внедрена в НОВАТЭК-АЗК ранее. Об этом CNews сообщили представители ГК «АйТи-Ойл».

Сейчас в программе лояльности НОВАТЭК-АЗК зарегистрировано 99,6 тыс. клиентов сети.

В приложение НОВАТЭК-АЗК встроен динамический QR-код, который выполняет функцию карты лояльности и при этом защищен от утери, порчи и копирования. Также благодаря ему клиентам сети не нужно диктовать мобильный номер оператору-кассиру и нет необходимости носить пластиковый аналог.

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АйТи-Ойл
Сеть АЗС НОВАТЭК-АЗК развивает программу лояльности за счет мобильного приложения от компании «АйТи-Ойл»

Увеличение числа участников программы лояльности, использующих мобильное приложение, позволит компании экономить средства, которые уходят на SMS и кассовую ленту. При предъявлении QR-кода операции по лояльности совершаются без SMS-подтверждения. Пользователи приложения могут перенастроить отправку чеков на электронную почту. Также больше не требуется выпускать и обслуживать пластиковые карты, а клиентам не нужно ездить за ними в офис или на станцию. Карта появляется в приложении сразу после регистрации.

Доступ к ЛК осуществляется через веб-интерфейс. Функционал кабинета идентичен приложению, за исключением отсутствия в нем карты лояльности.

С помощью новых продуктов компания оповещает о новостях и акциях и собирает обратную связь, в том числе по каждой совершенной операции. Функционал приложения позволяет доставлять информацию через пуш-уведомления.

Пользователю программы лояльности НОВАТЭК-АЗК через приложение и ЛК доступна карта сети автозаправочных комплексов (АЗК) с информацией о каждой станции и с возможностью построить маршрут. Все АЗК можно фильтровать по акциям и предоставляемым на них товарам и услугам.

Благодаря внедренным разработкам компания в дополнение к мобильным номерам собирает активную базу электронных адресов, которые можно использовать для решения задач бизнеса.

Мобильное приложение от «АйТи-Ойл» для НОВАТЭК-АЗК защищено от возможных санкций, так как доступно на четырех платформах: Google Play, App Store, RuStore и Huawei AppGallery.

Мобильное приложение и ЛК являются частью подсистемы лояльности «АйТи-Ойл», благодаря которой НОВАТЭК-АЗК может использовать разные механики при работе с клиентами: начисление баллов при покупке по гибко настраиваемым правилам, предоставление скидки в зависимости от накопленных баллов, обмен баллов на призы и другие варианты. При этом также доступны различные режиме накопления, обнуления и начисления баллов.

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ООО «НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы» – 100% дочернее предприятие производителя газа – ПАО «НОВАТЭК». Компания занимается мелкооптовой и розничной торговлей моторным топливом через федеральную сеть автозаправочных комплексов, а также строительством и эксплуатацией заправочной инфраструктуры. Реализует пропан – сжиженный углеводородный газ (СУГ), бензиновое топливо и дизельное топливо. Станции компании расположены в Челябинской, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, а также в республике Башкортостан.

«АйТи-Ойл» — разработчик решений для управления сетями АЗС/АГЗС/АГНКС и нефтебазами. Компания внедряет и обслуживает системы в топливном ритейле, а также выполняет комплексные и консалтинговые проекты.

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