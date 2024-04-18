CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» прокачал связь для нижегородских дачников и любителей активного отдыха

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-инфраструктуру в городе Бор Нижегородской области. Это помогло ускорить мобильный интернет в среднем на 15% и улучшить сигнал не только в административном центре, но и в старейших садоводческих товариществах и коттеджных поселках. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Запуск дополнительных слоев LTE в низкочастотном и среднечастотном диапазонах на уже существующих базовых станциях позволил более равномерно распределить нагрузку, увеличить территорию покрытия и скорости передачи данных. Это позволит абонентам быстрее загружать фото и видео, общаться в мессенджерах, вести прямые эфиры, учиться или работать онлайн, а также смотреть фильмы и сериалы.

В общей сложности специалисты «МегаФона» провели более 10 мероприятий по развитию сети в округе. Помимо Бора, где проживают более 70 тыс. человек, они затронули поселок Большое Пикино, село Ямново и деревни Молостово, Владимирово и Рекшино.

Живописная природа и удобное местоположение последней деревни – на электричке добраться от Нижнего Новгорода до Рекшино можно за 15 минут – давно сделали эту местность центром притяжения дачников и садоводов, а также любителей загородного туризма. Сплавы по лесной реке Линда на байдарках, каяках, сапах начинаются в конце апреля и продолжаются до глубокой осени.

«На Бору сейчас идет активное коттеджное строительство, что также стало одной из причин нашего внимания к этой территории. Мы постарались завершить работы накануне майских праздников, когда сюда отправляются тысячи нижегородцев и начинают активно пользоваться интернетом. Обычно в теплые праздничные дни трафик передачи данных возрастает более чем в два раза: наши абоненты делятся с друзьями фотографиями рассады, слушают музыку. После модернизации телеком-объекта в Рекшино мы уже фиксируем рост интернет-трафика на 10%», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов.

Полезным гаджетом для дачников может стать 4G-модем или мобильный роутер, если купить такое устройство до конца июля 2024 г., можно получить в подарок дополнительно 100 ГБ, которые будут обновляться каждый месяц в течение полугода.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Минцифры подумывает отложить создание национального репозитория открытого кода

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Импортозамещение забуксовало. Банки умоляют не отбирать у них иностранный софт – российских аналогов до сих пор нет

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

«Дочка» МТС начнет выпуск собственных базовых станций 5G и 4G до конца года

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще