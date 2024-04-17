Сделано на «Микроне»: 59 новых изделий в серийном производстве

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», в течение 2023 г. освоил в серийном производстве 59 новых изделий для промышленного применения. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Среди новинок – микросхемы управления питанием для использования в силовой электронике, изделия общепромышленного применения, в том числе микросхемы логики, транзистора Дарлингтона с большой нагрузочной способностью и ряд других полупроводниковых приборов, а также 31 RFID изделие для различных сценариев применения, включая RFID метки промышленного применения в жестких условиях эксплуатации, в том числе 3 вида меток для идентификации бурильных и насосно-компрессорных труб на нефтедобывающих объектах, новые метки для RFID инвентаризации.

Разработка новых продуктов проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», в том числе с софинансированием по постановлению Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1252 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей».

«Микрон» является главной производственной площадкой группы компаний «Элемент» по обеспечению технологического суверенитета микроэлектроники России. В настоящее время продуктовая линейка «Микрона» включает более 800 типономиналов, в том числе 30 изделий, соответствующих ПП РФ №719 и включенных в реестр российской промышленной продукции.

В интернет-магазине «Микрона» можно приобрести продукцию в розницу как юридическим, так и физическим лицам с оплатой банковской картой. Более 30 позиций доступны для онлайн-покупки в интернет-магазине, включая RFID изделия для различных сценариев применения, коробочные RFID решения.

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ГК «Микрон» – производитель и экспортер микроэлектроники, входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». «Микрон» производит более 800 типономиналов продукции на топологических нормах до 90 нм, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.

Группа компаний «Элемент» является разработчиком и производителем микроэлектроники. В состав ГК «Элемент» входят более 30 компаний по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК «Элемент» имеет широкое применение в различных отраслях экономики: в том числе используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации, элементах управления на транспорте и др.