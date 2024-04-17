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Российская ИТ-компания Sign.Me запустила новый сервис электронного подписания документов «Сайн.Клик»

ИТ-компания Sign.Me запустила сервис «Сайн.Клик», который позволяет подписывать документы усиленной электронной подписью в один клик. Сервис помогает компаниям любого масштаба обмениваться документами с клиентами и сотрудниками онлайн. Работа «Сайн.Клика» полностью соответствует 63-ФЗ «Об электронной подписи». Об этом CNews сообщили представители Sign.Me.

В «Сайн.Клике» реализован клиентский сценарий, аналогичный сервисам простой электронной подписи (ПЭП), которыми очень легко пользоваться. Для получения электронной подписи не нужно никуда ехать, заполнять заявки и даже скачивать мобильное приложение. Для отправки документа на подпись достаточно знать ФИО и номер телефона контрагента, а для подписания – перейти по ссылке и подтвердить подписание. Ключи электронной подписи в таком случае создаются в момент подписания и шифруют конкретный документ. Однако в отличие от сервисов ПЭП, документ в «Сайн.Клике» подписывается усиленной электронной подписью с криптозащитой (УНЭП). Такую ЭП невозможно взломать или сфальсифицировать, а подписанные документы будут защищены от подделки и односторонних правок.

«Сайн.Клик объединил в себе надежность и криптографическую защиту с простотой клиентского пути, который сведен к одному клику. Теперь пользователям не нужно выбирать между легкостью использования и 100% защищенностью. Чтобы бизнесу начать пользоваться сервисом, достаточно потратить две минуты на регистрацию и оплату, а подписание документа любым контрагентом займет всего пару секунд. Все это онлайн, без лишних встреч и с заботой о времени», – отметил коммерческий директор Sign.Me Тимур Алексеев.

Новый продукт подойдет для любой сферы бизнеса, где есть взаимодействие с физлицами: например, банкам, управляющим компаниям, туристическим фирмам, ресейл-платформам, образовательным ресурсам, автосервисам, ремонтным компаниям, производствам, логистическим компаниям, различным агентствам и многим другим. «Сайн.Клик» позволит компаниям вести весь рутинный документооборот с клиентами, сотрудниками и самозанятыми: подписывать разные типы договоров, акты, кадровые документы, оформлять сделки без НДС и др.

Компании могут вести документооборот в личном кабинете «Сайн.Клика» или интегрировать сервис в собственные ИТ-системы или на свой сайт с помощью API. В первом случае подключение «Сайн.Клика» займет всего пару минут: достаточно зарегистрироваться на сайте и оплатить подходящий тариф. Интеграция «Сайн.Клика» позволяет встроить функционал сервиса в системы, которые уже используются в компании. В таком случае весь процесс управления документооборотом – создание документа, отправление на подпись и хранение архива – бесшовно встроится в корпоративную информационную систему компании-заказчика.

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Sign.Me с 2011 г. помогает компаниям переводить документооборот с клиентами, контрагентами и сотрудниками в онлайн-формат, предоставляя сервисы и поддержку при выстраивании цифрового документооборота. Подписание и обмен документами происходит удаленно, без бумаги и личных встреч. Все продукты Sign.Me используют надежные виды электронной подписи с криптозащитой и полностью соответствуют 63-ФЗ «Об электронной подписи». Среди корпоративных партнеров Sign.Me более 2500 российских компаний, в числе которых банки, застройщики, страховые компании и др.

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