CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация Инфраструктура
|

Резидент «Сколково» представил обновленный продукт для сетевой безопасности

«Нетопия», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработчик программного обеспечения для сетевого оборудования, значительно улучшил продукт Netopia Firewall Compliance. Об этом CNews сообщили представители «Нетопии».

Netopia Firewall Compliance – это платформа контроля сетевой безопасности и анализа векторов атак. Обновленная версия продукта теперь включает расширенные возможности для анализа сетевого доступа, а также будет добавлен модуль контроля конфигураций и векторов атак.

«Наш продукт Netopia Firewall Compliance постоянно совершенствуется благодаря плодотворному взаимодействию с клиентами. Обновления функционала отвечают самым актуальным запросам рынка. Наша сплоченная команда позволяет нам оперативно реагировать на изменения потребностей наших заказчиков», — сказал Павел Кириллов, технический директор компании «Нетопия».

Планы по развитию продукта включают добавление поддержки российских производителей межсетевых экранов, создание пайплайна для добавления новых правил на межсетевые экраны и расширение анализа более сложных векторов атак.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

ПО сбежавшей из России финской компании в российских портах заменят на отечественное

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Microsoft удалила из Сети новую модель ИИ. Они забыли ее протестировать «на токсичность»

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Под Москвой запущено серийное производство «первых принтеров на российских системных платах»

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще