МТС подключила к сети LTE амурский север

ПАО «МТС» сообщает о запуске LTE-сети в самой северной точке Амурской области - поселке Олекма. В результате установке нового телеком-оборудования жители села, сотрудники горнорудного предприятия и транспортно-логистических компаний получили доступ к скоростному мобильному интернету МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Олекма известна, как одна из самых северных железнодорожных станций Байкало-Амурской магистрали. Неподалеку расположено Куранахское месторождение, где ведется добыча полиметаллических руд.

Связь LTE МТС стала доступна 460 жителям населенного пункта и сезонным рабочим, которые приезжают трудиться на рудник. Мобильный интернет охватил всю территорию поселка, железнодорожную станцию, а также социальные и культурные учреждения – общеобразовательную школу, детский сад, дом культуры, библиотеку, отделение связи и поликлинику.

«В северных районах области развернуты крупные стройки, идет возведение второй ветки БАМа, поэтому наличие мобильной сети четвертого поколения позволяет внедрять новые цифровые решения в производственные процессы и совершенствовать логистику поставки грузов. Для жителей Олекмы и вахтовых работников это возможность, несмотря на удаленность, пользоваться всеми современными сервисами – совершать видеозвонки, пользоваться порталом госуслуг, приобретать товары и услуги онлайн, покупать билеты на поезд, подключать сервисы экосистемы МТС», — отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее новое качество связи появилось у жителей малочисленных поселков Амурской области: Успеновке, Павловке, Солнечном, Троицком, Луговом, Ушаково, Кувыкте, Кузнецово, Камышенке и Гуран.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.