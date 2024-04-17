ИТ-разработчик «Авантелеком» запускает коробочное решение для медучреждений

Разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий ООО «Авантелеком» представляет ИТ-решение собственной разработки для автоматизации обслуживания пациентов в медицинских учреждениях.

ИТ-компания «Авантелеком» анонсирует выпуск собственного программного продукта, ориентированного на отрасль здравоохранения. На базе платформы управления коммуникациями «Сфера» силами разработчиков компании был создан специализированный софт, который позволяет автоматизировать процесс коммуникации граждан с медицинскими учреждениями. Данная технология ориентирована на сегмент MedTech и построена по принципу «единого окна» посредством внедрения голосовых роботов в ключевые каналы коммуникации между населением и медицинскими организациями. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

Программное обеспечение представляет собой централизованное решение, предназначенное для цифровизации деятельности государственных и частных медицинских организаций. Решение позволяет настроить эффективную коммуникацию, а также усовершенствовать процесс цифровизации медицины с использованием технологии искусственного интеллекта.

В коробочное решение включены восемь голосовых модулей, кол-центр, система мониторинга и оценки качества обслуживания, работающая на базе генеративных нейросетевых моделей. ПО интегрируется с текущей медицинской информационной системой (МИС) организации в том числе при отсутствии готовых методов REST API. Система может принять неограниченное количество параллельных вызовов в зависимости от емкости сети учреждения, как правило она составляет до 1500 одновременных вызовов. Для поиска информации о пациенте достаточно данных СНИЛС, а персональные данные и записи разговоров хранятся локально и не передаются на внешние сервера.

Конечным пользователям доступны широкие возможности доступа к медицинским услугам: вызов врача на дом и запись к специалисту в выбранном учреждении, уточнение данных, запись в лист ожидания, напоминание о приеме, уведомление о диспансеризации и готовности анализов.

«Наше программное решение позволяет предложить как заказчикам, так и конечным пользователем удобный в пользовании продукт, способный, что важно, существенно повысить качество обслуживания и доступность медицинской помощи. Возможность удаленного доступа к медицинским услугам без необходимости выхода в интернет, без ожидания на линии, особенно актуальна для групп населения с ограниченными возможностями, а также для жителей отдаленных регионов», – отметил Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

Цифровая платформа управления коммуникациями «Сфера» является флагманским продуктом компании «Авантелеком». Решение представляет собой отечественную программную разработку, объединяющую возможности IP-АТС, функционал контактного центра и платформу создания голосовых моделей на базе искусственного интеллекта. Технология, в частности, была применена в организации работы Единой службы «122» в 13 регионах России.

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ООО «Авантелеком» – разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий, оказывает услуги для коммерческих и государственных организаций. Имеет более 20 продуктов и модулей собственной разработки, в числе которых: программная IP-АТС, центр обработки вызовов, платформа конфигурации голосовых ассистентов, речевая аналитика. Компания была основана в 2011 г. и на сегодняшний день имеет три филиала в России. Штаб-квартира находится в Москве. Является аккредитованной ИТ-компанией, входит в реестр отечественного ПО, работает на сертифицированных ОС ФСТЭК, состоит в «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Союзе поддержки и развития технологических компаний. Всего свыше 1500 реализованных проектов. Компания входит в топ-50 ИТ-поставщиков для госсектора по версии CNews.