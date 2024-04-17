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Делобанк: россияне за год стали платить через СБП вдвое чаще и почти втрое больше

Количество оплат через Систему быстрых платежей за последние 12 месяцев в России увеличилось в два раза. Об этом рассказали в Делобанке, проанализировав данные своих клиентов за I квартал 2024 года и сравнив их с показателями 2023 г.

При этом общая сумма платежей за тот же период выросла в 2,8 раза. Это стало возможным благодаря увеличению среднего чека платежа через СБП: если в I квартале 2023-г. он составлял 2843 руб., то спустя год увеличился до 4020 руб. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара».

Лидерами по размеру средней суммы СБП-платежа среди отраслей бизнеса стали туроператоры и турагентства – у них средний чек составил 120 626 руб.. На втором месте с большим отрывом идут магазины по продажам предметов интерьера (45 489 руб.), на третьем – продавцы мебели и бытовых аксессуаров (38 290 руб.). Меньше всего средний чек по СБП у предприятий быстрого питания – 645 руб.

По данным экспертов, количество клиентов, активно пользующихся СБП, за год выросло на 34%, а средний оборот таких операций в пересчете на одну организацию увеличился вдвое.

«Люди впервые пробуют оплату по СБП по двум причинам: когда забыли карту или когда им рекомендует кассир. Важно, чтобы продавцы чаще сами предлагали и рассказывали, как оплатить. В таких компаниях доля оплат по СБП растет быстрее, а расходы на банковские комиссии ощутимо уменьшаются», – отметила Ирина Кузьмина, директор Делобанка.

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