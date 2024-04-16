«Систэм Электрик» представила ИБП Excelente VX

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представила трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП) с «горячей» заменой модулей Systeme Electric Excelente VX.

Данный ИБП найдет свое применение в центрах обработки данных (ЦОД), телекоммуникационных компаниях, на производствах непрерывного цикла и в других местах, где к надежности электропитания предъявляются повышенные требования. Обычный моноблочный ИБП для замены отдельных компонентов требует в среднем от 3 до 5 часов работы обслуживающего персонала. На этот промежуток времени нагрузка переводится на байпас. Все время, пока такой ИБП находится на обслуживании, он не может «подстраховать» нагрузку при сбое в электропитании. В ИБП с «горячей» заменой модулей на обслуживание в среднем уходит по 5-10 минут, выполнение основных функций при этом не прерывается.

По сравнению с аналогичными ИБП, у Exсelente VX есть несколько преимуществ, отмечают в «Систэм Электрик». В режиме работы с двойным преобразованием КПД составляет 97% – это один из самых высоких показателей на рынке. Также предусмотрен Eco режим с КПД на уровне 99%. Выходной коэффициент мощности равен единице на всем диапазоне рабочих температур от 0 до +40 °C. Это важно с учетом современной тенденции устанавливать повышенную температуру в залах ЦОДов, чтобы не тратить лишнюю энергию на охлаждение. Для использования в ЦОДах важна и компактность данного ИБП – он имеет размеры стандартного серверного шкафа шириной 800 мм. Повышенная надежность Excelente VX достигается двойным резервированием модулей управления и возможностью построения схем с различным уровнем резервирования силовых модулей. Мощность, в зависимости от модели, составляет от 100 до 600 кВА.