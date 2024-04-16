ИТ-отрасль заняла первое место по темпам роста ключевых показателей за четыре года среди всех крупных отраслей экономики

С 2019 по 2023 гг. ИТ-отрасль — на первом месте по темпам роста среди крупных отраслей экономики. Произошло увеличение всех основных показателей: вклада в ВВП, объема реализации продукции и услуг собственной разработки, численности сотрудников и инвестиций в основной капитал. Высшая школа экономики провела масштабное исследование ИТ-отрасли. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Объем реализации продуктов собственной разработки и ИТ-услуг увеличился с 2019 по 2023 гг. в 2,5 раза и составил 3,1 трлн руб. В среднем за год показатель рос на 26%. Для сравнения, в целом по экономике рост объема реализованной продукции составил 1,6 раз за четыре года.

Средняя зарплата в ИТ-отрасли в два раза выше средней по экономике. В 2023 г. она составляла 155,9 тыс. руб., что в 1,7 раз больше, чем в 2019 г.

Численность работников ИТ-отрасли стабильно прирастает и за четыре года увеличилась в 1,5 раза, к концу 2023 г. составила 857 тыс. человек. Для сравнения, в целом по экономике количество сотрудников за этот же период почти не изменилось.

Инвестиции в основной капитал ИТ-компаний составили почти 500 млрд руб. Это в 4,4 раза больше, чем в 2019 г., и почти на 50% выше, чем в 2022 г. Экономика в целом выросла по этому показателю в 1,8 раза.

С 2019 г. по динамике валовой добавленной стоимости ИТ-отрасль опережала другие крупные сектора экономики. Среднегодовой темп ее прироста в реальном выражении за 2019-2023 гг. превысил 10%. В результате вклад в ВВП вырос в 1,5 раза за четыре года и составил почти 2%.