«Гарда Deception» повышает скорость и точность обнаружения атак

Группа компаний «Гарда» обновила платформу для создания ложного слоя сетевой инфраструктуры предприятия «Гарда Deception». Улучшенная версия продукта позволяет оптимизировать использование вычислительных и информационных ресурсов ИБ-систем заказчика. Она интегрируется с сервисом обогащения данных о киберугрозах «Гарда Threat Intelligence» и увеличивает скорость детектирования и реагирования на атаки, усиливает защиту от уязвимостей нулевого дня и минимизирует ущерб от действий злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Интеграция новой версии платформы «Гарда Deception» 1.9.0 с сервисом «Гарда Threat Intelligence» (TI, Threat Intelligence – от англ. – данные о киберугрозах) позволяет быстрее обнаруживать атаки и точнее оценивать степень их опасности. Опция реализована за счет доступа к постоянно обновляемой информации о тактиках и техниках злоумышленников.

«При детектировании подозрительных файлов или активности «Гарда Deception» обращается к базе индикаторов компрометации с запросом по хэшу потенциального вредоносного файла. В ответ платформа получает информацию о принадлежности объекта к конкретному вредоносу и оценивает степень опасности. Эти данные позволяют сформировать и передать обогащенное событие в центр принятия решений или системы SIEM/IRP как инцидент, а далее – принять решение о реагировании, – сказал Алексей Семенычев, руководитель отдела аналитики угроз информационной безопасности группы компаний «Гарда». – Система помогает автоматизировать процесс реагирования на инциденты».

Комплексное применение «Гарда Deception» и «Гарда Threat Intelligence» сокращает время распознавания таргетированных атак и выбора эффективного метода противодействия им. Когда срабатывает система ловушек «Гарда Deception», сервис TI указывает на признаки целевой атаки, благодаря чему повышается эффективность оценки уровня опасности и приоритизации задач реагирования. Как следствие, повышается скорость блокировки источников атаки и сокращается возможный ущерб от реализации атак.

Новая версия «Гарда Deception» сокращает количество ложноположительных срабатываний и снижает нагрузку на системы анализа и реагирования.

«Гарда Deception» – DDP-платформа (Distributed Deception Platform, от англ. – платформа для создания распределенной инфраструктуры ложных целей) создает фиктивный слой объектов ИТ-инфраструктуры предприятия, которые неотличимы от защищаемых узлов сети. Интерактивные ловушки отвлекают внимание злоумышленника, позволяя выиграть время для нейтрализации кибератаки. Продукт зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения.

«Гарда Threat Intelligence» – сервис сбора данных о киберугрозах для обогащения систем безопасности и своевременной реакции на актуальные векторы атак. Продукт зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения.

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«Гарда» – производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности. Решения «Гарда» применяют в крупнейших государственных организациях и корпорациях, используют для защиты 50% всего российского интернета от DDoS-атак и безопасности цифровых сервисов и мероприятий федерального масштаба. Продуктовый портфель группы компаний построен на основе технологий собственной разработки, которые не требуют сторонних лицензий, включены в Единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК.