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Цифровую карту ЦУПИС теперь можно токенизировать в «Кошельке ЦУПИС»

Держатели цифровой карты ЦУПИС платежной системы МИР теперь могут токенизировать ее в мобильном приложении Кошелек ЦУПИС. Это обеспечит более оперативный выпуск токена, благодаря которому можно расплачиваться как онлайн, так и офлайн. Об этом CNews сообшили передставители ООО НКО «Мобильная карта».

Токенизация карты ЦУПИС доступна пользователям смартфонов на платформе Android и тем клиентам, у которых на устройстве уже установлено мобильное приложение Mir Pay. Для выпуска токена следует перейти во вкладку «Карта» и выбрать «Добавить в Mir Pay».

«Возможность токенизации карты непосредственно из мобильного приложения «Кошелек ЦУПИС», а не в приложении Mir Pay позволяет клиентам делать это быстрее и удобнее. С помощью токенизированной карты ЦУПИС можно совершать покупки и онлайн, и офлайн и получать до 5% кешбэка. Помимо этого, бесконтактная оплата обеспечивают высокий уровень безопасности данных, а процесс осуществления платежей становится проще», – сказал Артем Сычев, коммерческий директор, член правления «Единого ЦУПИС».

Цифровая карта ЦУПИС – это бесплатная карта платежной системы «Мир» с кешбэком рублями. Цифровая карта выпускается без пластикового носителя, а платить ей можно в интернете или офлайн через Mir Pay. С картой ЦУПИС пополнять баланс у букмекера проще, чем с карты банка: сразу видна доступная сумма для пополнения и не нужно вводить проверочный код карты.

Держатели цифровой карты ЦУПИС получают 1% кешбэка на все покупки и повышенный кэшбэк 5% в категории товаров и услуг для спорта (если сумма покупок в этой категории не превышает сумму покупок в остальных категориях).

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НКО «Мобильная карта» (расчетная небанковская кредитная организация, лицензия Банка России 3522-К, проект «Единый ЦУПИС») назначена распоряжением Президента России №236-рп от 25 августа 2021 г. единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов.

«Единый ЦУПИС» развивает платежные и цифровые сервисы для регулируемой индустрии развлечений в интересах государства и общества. Обслуживает более 22 млн кошельков клиентов российских букмекерских контор и Национальной Лотереи по всей России. Обеспечивает более 2,4 млн платежей в сутки, с доступностью сервиса свыше 99,99%.

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